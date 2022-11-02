513 нови случая на коронавирус за последните 24 часа

Според данните от Единния информационен портал за изминалото денонощие на територията на страната ни са регистрирани 513 новозаболели с коронавирусна инфекция при направени 5 719 теста. 60.62% от тях не са ваксинирани, а процентът на положителните проби спада до 8,97 %. Активните случаи към момента са 9 959, а общо потвърднените от началото на пандемията – 1 279 595.

Хоспитализирани са 660 пациента, от които 57 са настанени в интензивни отделения. Новопостъпилите за 24 часа са 79, като 63.29% нямат поставена имунизация срещу заразата. Като оздравели са докладвани 850 човека, с които преборилите поне веднъж инфекцията според статистиката стават 1 231 748.

8 са починалите заради усложнения през денонощието, а 75.00% не са с ваксина. Общият брой на загубилите живота си у нас е 37 888.

През последните 24 часа са поставени 823 дози ваксина срещу COVID-19, а общо от началото на ваксинационната кампания са поставени 4 579 803 дози.