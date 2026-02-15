5 вкусни храни за под 5 евро в Капана

Източник: Lost in Plovdiv

Капана е от онези места в Пловдив, където можеш да се изгубиш между калдъръма и ароматите, които се носят от всяко ъгълче. Добрата новина? Не е нужно да харчиш много, за да се нахраниш вкусно. Събрахме пет апетитни предложения за под (или съвсем около) 5 евро, които доказват, че добрата храна в Капана може да бъде и достъпна, а за да разгледаш Града под тепетата невинаги ти е нужно много – само желание и ентусиазъм за разходки,

Свеж старт във Веджик

Започваме леко и здравословно със салатата на деня във Веджик. Тя винаги е съобразена със сезона, свежа и добре балансирана, перфектна както за лек обяд, така и като старт, когато не ти се хапва нещо тежко. Понякога простите неща са най-добрият избор.

Топла утеха в Паша

В студените дни нищо не стопля така, както пилешката супа или лещата в турския ресторант Паша. Сгряващи, питателни и сервирани с питка хляб, тези класики са истинска храна за душата. А ако си особено гладен – за малко над 5 евро можеш да опиташ и двете. Едно от най-бюджетните и удовлетворяващи похапвания в Капана.

Обедно предложение в Saffron

Когато ти се иска нещо по-засищащо и „като за основно“, хвърли едно око на обедните предложения в ресторант Saffron. Цените обикновено са до около 4.80 евро на порция, а менюто предлага приятна комбинация от вкусове, с усещане за добре сготвена храна.

Сандвич пауза в Toasty

За бързо, но вкусно хапване препоръчваме Toasty. Нашите фаворити са вегетарианският T.M.B с моцарела, песто и домати, които буквално се топят в устата, както и класиката за любителите на месото – шунка със сирене. Идеални за разходка из Капана „на крак“.

Сладък финал

Няма как да минем без десерт. Изборът е труден, но ще ви изкушим или с еклерите от сладкарници Нико, които се приготвят на място и са опасно вкусни, или с тартовете и милфьоите от хлебарница Капана – перфектен финал на всяка разходка из квартала.

