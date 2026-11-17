143-ма бакалаври и магистри на Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив положиха клетва за вярност към професията на церемонията по дипломиране на Випуск 2026 в „Аула Магна“. На тържествената промоция дипломи получиха студенти от бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, както и магистри от „Управление на здравните грижи“ и „Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве“. С успех над 5.50 от следването и държавните изпити са 34 дипломанти, с 8 повече от миналата година, които бяха наградени от декана на ФОЗ проф. д-р Станислава Харизанова.

Най-висок резултат са постигнали завършилите „Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве“ – съответно 5.50 от следването и 5.71 от държавните изпити. С 5.47 среден успех от следването и 5.68 от държавните изпити завършват магистрите по управление на здравните грижи.

Лекарските асистенти са със среден успех от следването 4.71, а от държавните изпити – 5.21.

Сред 69-мата завършили медицински сестри има и двама медицински братя. Ивайло Попов е на 36 г., работил е в транспортния бранш, но решава да направи рязък завой и да избере професия, определяна като предимно женска. „Трябва да има повече мъже в тази специалност, в много от случаите е нужна силна ръка“, категоричен е Ивайло, който вече работи в Клиниката по анестезиология и активно лечение на УМБАЛ „Св. Георги“. Да присъстват на хвърлянето на шапките с него бяха и двама му синове.

Средният успех на специалност „Медицинска сестра“ е 4.69 от следването и 4.45 от държавните изпити. С най-висок успех завършва 46-годишната Нели Райкина. Зад гърба си има опит като мениджър в сферата на хранителната индустрия и на технологиите, но сред разговор със своя приятелка взима решение да сложи бялата престилка. Получава пълната подкрепа на семейството си, справя се отлично с приемния изпит, а днес вече гордо държи диплома с успех 5.72. Най-трудни се оказали изпитите по сестрински грижи и по физиология, но се справила и вече е част от екипа на МБАЛ – Пазарджик.

Акушерките са 20 и се дипломират със среден успех от обучението 4.72, а резултатът им от държавните изпити е 4.60. Отличничката на специалността и на целия випуск Божидара Кузева, която произнесе приветствие от името на колегите си, също се качи на сцената с малкия си син, за да получи диплома и плакет.

В академичното си приветствие деканът на факултета проф. д-р Станислава Харизанова каза, че днешната здравна система има нужда от лидери, които да отстояват решенията си и да вдъхновяват своите екипи. „Дипломата е обещание да бъдете компетентни, отговорни и почтени“, обърна се тя към завършващите.

„Вие ще бъдете експерти, които планират и оценяват здравни политики, управляват здравни структури, работят по превенция на заболявания и подобряване качеството на живот. Убеден съм, че имате потенциала да бъдете двигатели на промяна – да въвеждате иновации, да подобрявате достъпа до здравни услуги и да изграждате по-устойчива здравна система“, се казва в поздравителния адрес на ректора проф. д-р Ангел Учиков, връчен от заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Веселина Горанова. Тя отличи с плакети отличниците.

По академична традиция за промотор на випуска бе определена проф. Биянка Торньова – утвърден преподавател с дългогодишен професионален път. „Прогнозата за времето по време на вашето следване беше изключително динамична. Започна с лек полъх на ентусиазъм в първи курс, мина през магнитни бури от конспекти по време на сесията. Бяхме свидетели на динамични явления – силен вятър от прелистване на страници от вашите учебници и обилни валежи от сълзи. Но ето че бурята премина, циклонът от изпити се оттегли, за да изгрее най-слънчевият ден“, разсмя аудиторията проф. Торньова, която връчи дипломите на завършващите, заедно с декана проф. Харизанова.