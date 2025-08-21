4 шведски самолета за гасене на пожари се намират на летище Пловдив

Снимки: Летище Пловдив

Общо четири са самолетите АТ-802 Fire Boss, които се намират на пистата на летище Пловдив. Те са помощ от Швеция за потушаване на пожарите в страната и ще са на разположение до края на месеца. От пловдивския аеропорт публикуваха днес снимки на летателните апарати, които са определени като малките герои в големите пожари.

АТ-802 Fire Boss да събира общо 3100 литра вода, при това в движение- не е неoбходимо кацане, като зареждането тава директно от реки, язовири или езера. Едномоторният самолет е малък, маневрен и с максимална скорост от 275 км/ч. Може да бъде вдигнат във въздуха за минута след получаване на сигнал. Самолетът разполага и с компютъризирана система за управление на резервоарите, която позволява на пилота да се концентрира върху управлението.