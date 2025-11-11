Йордан Иванов: След 14 г. управление на ГЕРБ нито един съществен проблем на града не е решен

„След 14 години управление на ГЕРБ нито един съществен проблем на града не е решен. Градският транспорт затъва все повече, в общината се издават повече разрешителни за строеж отколкото в София, а трафикът става убийствен в пиковите часове. На този фон, финансите на Пловдив стават все по-зависими от централния бюджет и благоволението на един или друг министър“. Това коментира пловдивският народен представител от ДСБ Йордан Иванов на представянето на платформата Питай.бг. със събитието „Гражданите питат властта директно“. Именно партията стартира инициативата, а основен идеолог на платформата е Йордан Иванов.
Той се спря на ситуацията в Пловдив и подчерта, че следващите местни избори са от огромно значение за града.
“ Общинските предприятия са неадекватни пред нуждите на града, защото твърде отдавна са превърнати в място за назначаване на партийни калинки. След Тотев и Здравко Димитров, Костадин Димитров е третата голяма лъжа на ГЕРБ към пловдивчани. Четвърти път няма да могат да ни излъжат“, заяви пред гостите на събитието Иванов.
Създадена по инициатива на ДСБ, платформата дава възможност на всеки гражданин да задава въпроси, да подава сигнали и да прави предложения директно към институциите – бързо, прозрачно и публично. Идеята стои в сърцевината на това, което демокрацията би трябвало да бъде – държава, която работи за своите граждани и е отговорна пред тях, коментираха от партията вчера, а на събитието дойде и нейния председател Атанас Атанасов. Народни представители, общински съветници и граждани разговаряха за проблемите, които ги засягат, и за начините, по които могат да бъдат решени заедно.
„Ние все още не сме зряла демокрация и имаме какво да учим. Именно затова тази платформа е важна – защото дава възможност на всеки, от телефона или компютъра си, да пита властта,“ заяви председателят на ДСБ Атанас Атанасов, подчертавайки нуждата от повече прозрачност и участие.
„В основата на това, което ме кара да се занимавам с политика, е желанието да бъда полезен. Затова създадохме тази платформа – за да могат гражданите чрез нас да получават отговори от властта,“ допълни народният представител от Пловдив Йордан Иванов.
Катя Панева припомни символиката на датата и смисъла на усилията, които стоят зад демократичните ценности: „В ДСБ сме няколко поколения демократи и на тази знакова дата е важно да осъзнаем през колко трудности сме преминали, за да разберем какво е демокрацията – държава, която работи за гражданите. Затова създадохме платформата Питай.“
От своя страна общинският съветник от Пловдив Владимир Славенски посочи, че инициативата е реален инструмент в помощ на хората: „Често срещам граждани, които не получават отговори, въпреки че търсят институциите. Питай.бг е възможност това да се случва по-бързо и директно.“
7 коментари
За сметка на това го ограбиха, окрадоха , презастроиха с откраднатото и го напълниха с утайки- техни подобия по манталитет и поведение.
Необходим е кандитат на ПП (Пълен Провал) и ДБ (Доносническа България) и най-вече от иZраждане и градЪт шЪ сЪ упрай
е само че не е решен нито един съществен проблем при управлението на ГЕРБ, а същите превърнаха града в ужасяващо място за живеене – презастрояване, никаква инфраструктура, отровен въздух, безсмислени проекти,безкрайни ремонти, трагичен обществен транспорт и какво ли още не. Но тука възниква въпроса, дали избирателите са идиоти или мазохисти, или изборите не са честни.
Като слагате неизбирами кандидати на изборите за кмета и първата ви точка в кампания е бутане на Альоша, никог аняма да спечелите избори в Пловдив.
ОТЛИЧНА РЕПЛИКА!
БРАВО, МАЙНА!
СТРОЕВО опази половин век от 1971 върху Гробницата единствения в България Обект на Минималист Арх. БРУТАЛИЗЪМ
Бруно ДЗЕЕВИ, светоен критик още в 1983 прецени, че благодарение на малкия размер, на простата функция, на минималния дизайин и на МОНОЛИТНАТА ОТЛИВКА тази черупка надцаква едрите световноизвестни Образци по основната Догма на БРУТАЛИЗМА: ЛИЦЕВ БЕТОН. Без тухла. Без джам. Без тенеке. Без мазня. Без грим.
БРУТАЛИСТ те моли МАЙНО льо:
https://www.youtube.com/watch?v=hkirXkEkt8s
(източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/Петър_Дикиджиев )