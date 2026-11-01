305 699 пловдивчани имат право на глас на балотажа

В града ще се гласува в 488 секции, 466 от тях ще разполагат с машини. 74 младежи ще гласуват за първи път

По окончателните избирателни списъци право на глас в града на дншния втория тур на изборите за президент и вицепрезидент имат 305 699 души, съобщиха от Община Пловдив.

На балотажа ще се гласува в общо 488 избирателни секции, включително две с подвижна избирателна кутия и 12 секции в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Подвижните секции са в районите „Източен“ и „Северен“. Тази в „Източен“ ще обслужва и избиратели от районите „Централен“ и „Тракия“, а секцията в „Северен“ – от „Западен“ и „Южен“.

Машини в 466 секции

Машинно гласуване е осигурено в 466 секции. В 62 от тях ще има по две машини. В останалите 22 секции избирателите ще гласуват само с хартиени бюлетини.

Избирателите са разпределени по райони така:

„Централен“ – 65 202 души в 103 секции;

– 65 202 души в 103 секции; „Източен“ – 45 128 души в 72 секции;

– 45 128 души в 72 секции; „Западен“ – 34 098 души в 54 секции;

– 34 098 души в 54 секции; „Северен“ – 44 206 души в 76 секции;

– 44 206 души в 76 секции; „Южен“ – 68 670 души в 105 секции;

– 68 670 души в 105 секции; „Тракия“ – 48 395 души в 78 секции.

За първи път на 1 ноември ще могат да гласуват 74 млади пловдивчани, навършили пълнолетие между 25 октомври и 1 ноември 2026 г.

Безплатен транспорт за хора с двигателни затруднения

В изборния ден общината осигурява безплатен специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. Заявки за превоз от дома до секцията и обратно се приемат до 17:00 часа на 1 ноември на телефон 032/96 24 78.

От общината препоръчват избирателите предварително да проверят номера и адреса на секцията си и да не оставят гласуването за последните часове на изборния ден.