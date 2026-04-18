303 233 пловдивчани имат право на глас утре

482 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание утре, 4 от тях са секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания, както и 12 секции в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия са образувани в районите „Централен“, „Северен“, „Южен“ и „Тракия“. Подвижната избирателната секция в „Северен“ ще обслужва и избирателите в район „Западен“, а подвижната секция в Тракия – избирателите в район „Източен“.

В 457 избирателни секции ще се гласува машинно.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, съгласно окончателните списъци, които се предоставят на секционните избирателни комисии е 303 233 избиратели на изборите за народни представители за Народно събрание (район „Централен” – 64 679 избиратели в 104 бр. избирателни секции, район „Източен” – 44 850 избиратели в 71 бр. избирателни секции, район „Западен” – 33 760 избиратели в 53 бр. избирателни секции, район „Северен” – 43 896 избиратели в 76 бр. избирателни секции, район „Южен” – 67 977 избиратели в 99 бр. избирателни секции и район „Тракия” – 48 071 избиратели в 79 бр. избирателни секции)

5 776 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в Пловдив, родени в периода между 28.10.2006 г. – 19.04.2008 г.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 18.00 часа на 19.04.2026 г. на телефон: 032/962478.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.