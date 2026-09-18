Общинската болница ще погасява задължения към доставчици и неизплатени заплати с безлихвен заем от Община Пловдив

МБАЛ „Св. Мина“ – Пловдив ще получи 300 000 евро временен безлихвен заем от Община Пловдив, след като предложението беше одобрено от Общинския съвет на заседанието на 17 септември.

Средствата са предназначени за покриване на натрупани текущи задължения на лечебното заведение и за осигуряване на нормалното му функциониране. Както Под тепето съобщи още през май т. г. МБАЛ „Св. Мина“ е на ръба: Общинската болница в Пловдив с над 4,5 млн. лв. натрупани загуби и риск за бъдещето си.

По данни, представени от управителя на болницата пред общинските съветници, към момента задълженията са за 255 000 евро към доставчици, а други 45 000 евро са неизплатени възнаграждения за юли 2026 г.

Така размерът на посочените текущи задължения съвпада с размера на одобрения заем.

За лекарства, храна, ток и заплати

Сред задълженията на болницата са плащания към доставчици на лекарства, храни и медицински консумативи, както и разходи за електроенергия, топлоенергия, охрана и други услуги, свързани с ежедневната работа на лечебното заведение.

Отделно от тях стоят неизплатените възнаграждения на служителите за юли.

Решението на Общинския съвет предвижда заемът да бъде използван само по предназначение, като управителят на МБАЛ „Св. Мина“ трябва да представя ежемесечни отчети пред Община Пловдив за разходването на средствата.

Пет години за връщане

Заемът е безлихвен и трябва да бъде възстановен на Община Пловдив в срок от пет години.

Предвиден е едногодишен гратисен период по главницата, след което месечната погасителна вноска ще бъде 5000 евро.

Това означава, че предоставената сума не е безвъзмездна финансова помощ, а временен ресурс, който болницата трябва да върне съгласно приетия погасителен план.

„Св. Мина“ в картината на пловдивските болници

Финансовата ситуация в общинската болница идва на фона на данните за състоянието на държавните и общинските лечебни заведения в Пловдив през 2025 г., които „Под тепето“ анализира в първия материал от поредицата си за болничната система в града.

Диагноза Пловдив: Как изглежда болничната система през 2025 г.

Според данните от платформата „Диагноза България“ МБАЛ „Св. Мина“ е разполагала през 2025 г. със 192 легла и бюджет от 9 024 088 лв.

Сега, година по-късно, пред лечебното заведение стои конкретната задача да стабилизира текущите си плащания, да изплати дължимите възнаграждения и едновременно с това да започне връщането на предоставения от общината заем.

Това е и следващият въпрос, който финансовите данни за болниците поставят: как се стига до натрупването на задълженията и какви са възможностите на общинската болница да възстанови финансовата си устойчивост.