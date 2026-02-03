3 млрд. евро инвестиция в AI фабрика край Пловдив

Германската компания Brinell Compute е подписала меморандум с правителството за изграждане на изчислителни мощности за изкуствен интелект

Проектът може да създаде високотехнологични работни места и да превърне региона в ключов дигитален център в Югоизточна Европа

Пловдив е напът да се превърне в един от ключовите технологични центрове на Югоизточна Европа, след като германската компания Brinell Compute GmbH обяви намерението си да изгради фабрика за изкуствен интелект на стойност 3 милиарда евро в региона.

Инвестиционният проект е подкрепен с подписан меморандум за разбирателство между българското правителство и германската компания. Документът е подписан от вицепремиера и министър на иновациите Томислав Дончев на 21 януари, става ясно от правителствената стенограма.

Според информацията, процедурата по избор на инвестиционна локация е в напреднал етап, като окончателното решение на инвеститора се очаква през второто тримесечие на 2026 година. Ако проектът бъде окончателно одобрен, реалното му изпълнение трябва да започне още в същия период.

Пловдив – новият технологичен магнит

Планираната фабрика ще бъде насочена към изграждане на мащабни изчислителни мощности за изкуствен интелект – инфраструктура, която стои в основата на съвременните дигитални услуги, облачни платформи и високотехнологични разработки.

Подобен проект може значително да засили позицията на Пловдив като водещ индустриален и иновационен център. През последните години регионът привлича сериозни чуждестранни инвестиции, особено в зоните около Тракия икономическа зона и индустриалните паркове край града.

Очаква се подобна инвестиция да създаде нови висококвалифицирани работни места и да стимулира развитието на местния IT сектор, който вече бележи стабилен растеж.

Коя е компанията инвеститор

Brinell Compute GmbH е сравнително нова компания, регистрирана през септември 2025 година в Мюнхен с капитал от 25 000 евро. Основната ѝ дейност е свързана с изграждането на инфраструктура за следващо поколение AI центрове.

По информация от сайта на дружеството, екипът му има опит в реализирането на енергийна инфраструктура с капацитет над 4 гигавата в Европа, като за подобни проекти са осигурени над 2.5 милиарда евро финансиране, съобщава mediapool.bg.

Управляващ директор на компанията е Тило Марсел Браун, а акционери с равни дялове са Brinell Group и Gordias Capital GmbH, собственост на инвеститора Филип Мерк.

Все още има неясноти около проекта

На този етап няма официална информация за точната локация край Пловдив, начина на финансиране или конкретния график на строителството. Очаква се повече подробности да бъдат обявени след окончателното решение на инвеститора през 2026 година.

Ако проектът се реализира, това би било една от най-големите високотехнологични инвестиции в България досега и сериозна заявка Пловдив да се позиционира като център на дигиталната индустрия в региона.

Снимка: Brinell Compute GmbH