24-часа няма кой да приеме сигнал за теч в Кючука

Спукана тръба залива паркинга зад блокове с номера 102 – 104 на булевард „Никола Вапцаров“ вече повече от едно денонощие, а от ВиК – дружеството в Пловдив няма кой да приеме сигнала. За това алармираха жители на блока в Кючук Париж, които от вчера без успех се опитват да се свържат по телефона с комуналната фирма.

„Звънях на телефона за аварии в сайта, няколко пъти. „Натиснете 1“, „натиснете 2“ и т.н., накрая се свързах с оператор, от където ми дадоха мобилен номер на диспечер. После започна другия кошмар – от там постоянно се чува запис „няма свободен оператор„, разказа пред репортер на Под тепето Румен Куртев.

Същото се случило и при опитите на няколко от съседите му да подадат сигнал за аварията.

Сега заваля и съвсем скоро мястото ще се превърне в море с дупки защото асфалтът е като разоран. Стотици кубици вода отиват в нищото, на фона на стотици хиляди хора в държавата, които са на воден режим.

