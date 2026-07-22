23,6 млн. евро от Европа идват в Пловдивско за енергийна ефективност

Общо 287 договора на стойност за над 23.6 млн. евро са сключени в област Пловдив. Средствата ще бъдат усвоени по процедура „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията“. Над 12.5 млн. евро е безвъзмездната помощ, осигурена по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Близо 300 фирми ще повишат енергийната си ефективност и ще намалят енергийните си разходи чрез инвестиции в съвременно, енергийно ефективно оборудване. Мярката ускорява прехода към климатична неутралност чрез намаляване на въглеродния отпечатък, оптимизиране на енергийната консумация и по-качествено управление на свързаните с нея разходи, които бизнеса прави.

Бенефициенти по процедурата са микро, малки и средни предприятия, които в рамките на една година ще придобиват ново енергийно-ефективно оборудване и съоръжения за собствено производство и съхранение на електроенергия, вкл. термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, енергийно-ефективни изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия фотоволтаични електрически централи и други. В случаите на производство на енергия, тя може да бъде единствено за собствено потребление, според условията на процедурата.

От данните в ИСУН става ясно, че към момента по мярката са сключени общо 2273 договора в цялата страна на стойност 181 489 088.68 евро, от които 99 456 898.00 евро е безвъзмездната финансова помощ. Експертите на Областния информационен център – Пловдив напомнят, че процедурата беше отворена за кандидатстване на през юли 2025 г. и в рамките на три месеца бяха подадени общо 2787 проектни предложения.