22-годишна почина след катастрофа на тротинетка на „Ландос“

Млада жена е загинала при пътен инцидент тази сутрин на ул. Ландос в район „Изгрев“ в Пловдив. Сигналът на тел.112 е получен след 7.30 ч.
При все още неизяснени обстоятелства е настъпил сблъсък между микробус и електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен младеж. На място е издъхнала неговата спътничка, на 22 години. Водачът на буса е тестван за алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. Разследването по досъдебното производство продължава.
Много хора и не само у нас загинаха с това китайско изобретение. Пак добре, че модата му поотмина.
Всеки ден ви се казва – Не се качвайте по двама на тротинетките, не се качвайте по двама… И те пак.