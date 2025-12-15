Първият щанд от националната инициатива „Магазин за хората“ заработи официално в Куклен днес със 48 изложени артикула на ниски цени. На откриването му присъства изпълнителният директор на проекта Николай Петров. На рафта с пакетирани стоки от първа необходимост на цени с търговска надценка от 10 процента има общо 17 артикула- варива, консерви, лютеница, брашно, захар, олио и безалкохолни напитки.

Пилотната фаза стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на веригата КООП в Пловдивска област. Асортиментът включва над 45 основни продукта от потребителската кошница.

На площада в Куклен паркира и първият мобилен магазин- хладилен бус с търговски щанд, в който освен пакетираните продукти и консервите, се продават и млечни и месни храни. Той ще паркира в няколко пловдивски села по един път седмично.

В интернет обаче веднага заваляха коментарите. Потребителите посочват, че така наречените „цени за хората“ на равни и дори по-високи от тези по супермаркетите. Олиото в една от големите вериги например е 2.39 лв, при 2,79лв. в „Магазин за хората“.

Обяснението на Николай Петров бе, че идеята на инициативата била жителите на малките населени места да не се налага да пътуват по 50 километра, за да си набавят евтини хранителни продукти от големите хипермаркети, а да ги имат под ръка ежедневно. Той подчерта, че цената се постига благодарение на партньорите на инициативата и на ниските разходи по доставка на стоките.