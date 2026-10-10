14-годишният сам е подал сигнал за убийството на майка си

14-годишният юноша, задържан за убийството на майка си в пловдивския квартал Кършиака, сам е подал сигнал в полицията. Това стана ясно от брифинг пред прокуратурата, в който участваха Васил Костадинов, директор на МВР-Пловдив и Анна Викова от Окръжна прокуратура. До фаталния край се е стигнало в ранните часове на 9 октомври, а юношата е извършил убийството с остър предмет.

Все още се изясняват детайли около отношенията им, но изглежда е възникнал личен конфликт между майката и сина, който е довел до трагичния край. Двамата живеят заедно, като 14-годишният е ученик в елитна пловдивска гимназия, като са се преместили тук от Стара Загора. Бащата не участва в отглеждането на юношата, който по-рано е живял при своите баба и дядо. За момента няма информация да е имало конфликти между тях, а за задържания няма и данни да е имало противообществени прояви.

Прокуратурата ще поиска мярка „задържане под стража“, стана ясно още на брифинга, като уточниха, че юношата съдейства на разследването.