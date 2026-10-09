14-годишен е задържан за убийството на майка си в Кършияка

По тялото на 45-годишната жена са открити следи от насилие.

Досъдебното производство се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив

14-годишен тийнейджър е задържан за срок до 24 часа като заподозрян за умишленото причиняване на смъртта на 45-годишната жена, открита мъртва в жилище в пловдивския район „Северен“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

При първоначалния оглед на местопроизшествието, извършен и в присъствието на медицински екип, са открити следи от насилие. Местопроизшествието е запазено, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

45-годишната жена е открита мъртва в жилищна сграда на ул. „Брезовска“, разследването е под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив

Както „Под тепето“ съобщи по-рано, следствени действия се извършваха в района на ул. „Брезовска“ в Кършияка. По информация на медията жертвата е майка на задържания тийнейджър – Тийнейджър убил майка си в Кършияка

Живеел в Пловдив отскоро

Според информацията на полицията 14-годишното момче официално е регистрирано по адрес в друго населено място. Отскоро пребивавало със семейството си в апартамента в Пловдив, след като било прието да учи в ново училище.

От МВР посочват още, че по справка в Министерството на труда и социалната политика до момента не се е налагала намеса спрямо момчето. Отзивите за ученика от Министерството на образованието са положителни и не е имало индикации за девиантно поведение.

Разследването продължава. Към момента от полицията съобщават за задържане по подозрение, а не за повдигнато обвинение.