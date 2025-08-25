1231 са необработените заповеди за опасни дървета в града

1231 са необработените заповеди за премахване на опасни клони и цели дървета в града, съобщи днес кметът Костадин Димитров и допълни, че те трябва да бъдат изпълнени експресно. Това е най-спешната задача, поставена днес на новия временен директор на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева. Тя зае мястото на Антон Георгиев, който тази сутрин е бил освободен от длъжността от градоначалника. Поводът за уволнението му е фаталният инцидент с паднал клон на бул. „Марица- север“, който уби 78-годишен мъж, докато си е почивал на пейка в зелената зона.

Антон Георгиев бе освободен като директор на „Градини и паркове“

Още сутринта се разбра, че конкретното дърво е във фитосанитарна здравост и няма заповед от район Северен за неговото кастрене или премахване, като съответно няма и предприети мерки от „Градини и паркове“. На този етап обаче мерки не са предприети и за изпълнение на над 1200 заповеди за опасни дървета по кварталите, изготвени от районните администрации. За сравнение, миналата година те са били 1314, а през 2023г. са били 3582.

„Нямам чисто професионални критики относно експертизата на Антон Георгиев, но поставени задачи към общинското предприятие и към директора му не са извършени експресно. Трябва да бъде увеличена числеността на бригадите за поддържане на зелените площи. Искаме експресна работа и ще настоявам за това“, подчерта Костадин Димитров.

Спря се на хроничните проблеми с липсата на достатъчно подготвени хора в „Градини и паркове“ заради ниските заплати там, както и липсата на поливни системи и достатъчно воден ресурс. Кметът отбеляза, че от началото на мандата му са въведени нови мерки за озеленяване, като повечето засадени в този период дървета са с поливни системи.

„Полагаме усилия за Марица, като поддръжката на реката е изцяло в ръцете на общинското предприятие. Не искам да бягаме от отговорност, но искаме по-добро изпълнение“, подчерта Костадин Димитров.

На свиканата от общината пресконференция по темата той бе сам пред журналистите, без заместника си с ресор Екология Иван Стоянов. На въпроса „Къде е той“ стана ясно, че е в отпуск.

Оттук нататък основният въпрос обаче е какво ще се промени съществено в дейността на общинското предприятие с освобождаването на Антон Георгиев? Отговорът на независими експерти, а и на граждани, е пределно категоричен- нищо. Генерално има нужда от нова политика и концепция в поддръжката на зелените площи- нещо, което не се прави вече няколко мандата. Видимо за всички е, че те не се поддържат добре във всички райони, а липсата на грижа и поливане например води до момента, в който дърво в паркова зона убива седящ на пейка човек. От години се говори за прословутата праспортизация на дърветата на Пловдив, която така и не се е случила.

Кметът заяви днес, че е ангажимент на районните администрации да изготвят изследвания на дървесната растителност в кварталите. Те обаче едва ли имат чисто капацитет да се справят с тази сложна експертна и много трудоемка задача.

Спорен е и експертният капацитет в самото общинско предприятие „Градини и паркове“- това се говори от години от ландшафтни архитекти. Те настояват от дълго време за създаването на специализирано ново звено, което да се грижи и брани зелената система. С началото на мандата упорито се твърдеше от заместника му Иван Стоянов, че въпросната структурата ще бъде създадена и ще включва един началник отдел и по един ландшафтен архитект за всеки от шестте района, които да следят за състоянието на растителността, да дават предписания и съвети за подходящи видове. Идеята за тази структура е във фризера и днес Костадин Димитров не даде никакъв сигнал затова, че ще се опита да я извади от там и да я размрази.