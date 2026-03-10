120-метровата пешеходна отсечка на Пещерско шосе пред Електротехникума вече е напълно обновена. В последните дни финализираха и последната стъпка от реализирането на проекта по облагородяването на зоната със засаждане на 14 млади амброви дръвчета. Обособени за нови 28 паркоместа, с които приключва казусът с непрестанно спиращите там неправилно автомобили. Изградено е ново осветление, тротоарни настилки и бордюри, пътна основа и паваж за местата на леки коли. Пространството е социализирано допълнително с 9 пейки и 5 кошчета за отпадъци.

„Направихме малка стъпка, която обаче променя напълно зоната тук, както и облика на тази част от район Централен. Стойността на целия проект е точно 147 хиляди лева“, коментира райкметът Георги Стаменов.

“ Сложихме финала на този толкова изстрадан проект, след толкова много жалби и желание на гражданите той да се реализира. Днес вече сме на финала със засаждането на дървесната растителност. Цялото пространство е обновено и облагородено“, добави заместникът му Тошо Пашов.