102 млн. евро за улици, училища и големи проекти: какво залага Пловдив в бюджета за 2026 г.

„Кукуш“, Рогошко шосе, „Санкт Петербург“, Хуманитарната гимназия и стадион „Локомотив“ са сред обектите с пари в проектобюджета

Общественото обсъждане на проекта за бюджет 2026 е днес, 24 август, от 16:00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ на ул. „Гладстон“ №15

Кои улици ще се ремонтират, кои училища ще се строят и кои големи градски проекти получават пари? Това е един от най-важните въпроси, които пловдивчани могат да зададат днес на общественото обсъждане на проектобюджета на Пловдив за 2026 г.

Финансовата рамка на града е 400 803 171 евро, а за капиталови разходи са предвидени 102 320 688 евро. От тях 41,14 млн. евро са средства по общинския бюджет, а 61,18 млн. евро идват по оперативни програми.

Това обаче не е списък само с нови строежи. Значителна част от парите са за обекти, които вече се изпълняват или са поети като ангажимент от Общината. А бюджетът идва през август, което поставя отделен въпрос колко от планираните средства ще могат реално да бъдат разплатени и усвоени до края на годината.

Рогошко шосе и „Кукуш“ сред големите улични проекти

Един от най-сериозните разходи в инфраструктурната програма е за Рогошко шосе – 1,436 млн. евро за участъка от мост „Адата“ до землищната граница на Пловдив, както и за обслужваща улица, свързваща Рогошко шосе с ул. „Марица – север“. Обектът вече е в изпълнение.

За ул. „Кукуш“, в участъка от надлез „Родопи“ до ул. „Македония“, са заложени 1,028 млн. евро за първата фаза от първия етап.

В бюджета има още средства за ул. „Младежка“ и площад „Никола Мушанов“ – 1,2 млн. евро, както и 1,67 млн. евро за ВиК мрежи и главен колектор в район „Северен“ в зоната между бул. „Дунав“ и Брезовско шосе.

За парков комплекс „Кан Крум“ са предвидени близо 1,97 млн. евро.

Близо 4 млн. евро за продължението на „Санкт Петербург“

Сред по-големите инфраструктурни разходи са и близо 4 млн. евро за продължението на бул. „Санкт Петербург“ до Ягодовско шосе. Проектът е част от по-широките планове за подобряване на транспортната свързаност в източната част на града.

В капиталовата програма са заложени и средства за различни етапи на проектиране на други улици и транспортна инфраструктура – включително ул. „Царевец“, улици и воден цикъл в Коматево, ул. „Пере Тошев“, ул. „Полковник Сава Муткуров“, както и транспортна и подземна инфраструктура около Окръжна болница.

3,74 млн. евро за Хуманитарната гимназия

Сред най-големите инвестиции в образователната инфраструктура е ремонтът на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, за който в актуалния разчет са заложени 3,74 млн. евро.

Пари има и за нови учебни сгради. За проектиране и строителство на новата Математическа гимназия са предвидени около 531 хил. евро, за СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – 424 хил. евро, а за ОУ „Княз Александър I“ – близо 361 хил. евро.

За нова сграда на ОУ „Алеко Константинов“ са заложени 1,05 млн. евро.

Предвидени са средства и за нови детски градини – 933 хил. евро за детска градина с шест групи в район „Южен“ и 573 хил. евро за четири групи в район „Северен“.

4 млн. евро за „Локомотив“, милиони за „Космос“

В капиталовата програма продължават да присъстват и спортните обекти. За стадион „Локомотив“ са заложени 4 млн. евро, а за стадион „Марица“ – около 635 хил. евро.

Кино „Космос“ също остава сред големите инвестиционни обекти. За основния ремонт, благоустрояването и обзавеждането са предвидени общо близо 3,9 млн. евро.

Пари за транспорт и нови електрически автобуси

В бюджета има средства и за градския транспорт. За електрически превозни средства – автобуси са предвидени около 2,83 млн. евро, а за зарядни станции и прилежащата инфраструктура – още близо 123 хил. евро.

За стопанската база на „Екобус Пловдив“ са заложени около 1,17 млн. евро.

Предвидени са и 415 хил. евро за спирконавеси.

102 млн. евро звучат много, но колко ще бъдат реализирани?

Именно това е един от въпросите, които си струва да бъдат поставени на днешното обществено обсъждане.

Проектът за бюджета е публикуван едва през август заради забавеното приемане на държавната финансова рамка. Така Пловдив влиза в последните месеци на годината без приет годишен бюджет.

Това е особено важно за капиталовата програма. Част от обектите вече са започнати, но за други са заложени пари за проектиране, подготовка или отделни етапи. Следователно 102,3 млн. евро в таблицата не означават автоматично 102,3 млн. евро ново строителство, което ще видим по улиците до Нова година.

Днес гражданите могат да питат за конкретните обекти

Общественото обсъждане на проекта за бюджет 2026 е днес, 24 август, от 16:00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ на ул. „Гладстон“ №15.

Именно там пловдивчани могат да поискат конкретика: кои обекти ще стартират, кои ще приключат, колко от средствата са вече договорирани и колко реално могат да бъдат усвоени до края на 2026 г.

Проектът предстои да бъде разгледан и от Общинския съвет, като според публикуваната информация гласуването е планирано за септемврийската сесия.