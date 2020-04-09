Почина големият български актьор Вълчо Камарашев
Артист с над 60-годишна кариера
На 82-годишна възраст почина обичаният български актьор Вълчо Камарашев, съобщиха от Съюза на артистите в България.
„Отиде си една от легендите на българската сцена: Вълчо Камарашев ?
Изпълнил повече от 100 роли в театъра и киното, остава завинаги в сърцата ни!
Поклон пред паметта му!“
Той е роден на 12 септември 1937 г. в град Видин. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Филип Филипов през 1959 г. Артист с над 60-годишна кариера. Познаваме го от театъра („В полите на Витоша“, „Хъшове“, „Барабанчица“ и много други), киното (Тримата от запаса“, „Осъдени души“, „Вилна зона“, „Служебно положение ординарец“, „Дело №205 – П.К. Яворов“, „Войната на таралежите“, „Всичко е любов“ и др.) и телевизионния театър („Двубой“, „Службогонци“, „Чичовци“ и много други).
Вълчо Камарашев бе член на Съюза на българските филмови дейци от 1979 г.
Има следните награди и отличия: Заслужил артист (1984); Медал за заслуги към БНА (1974); Орден „Кирил и Методий“ (1980); Сребърна значка на САБ (1977); Награда за второстепенна мъжка роля за ролята на (бай Кольо „Куция Бил“) във филма „Аз, Графинята“ (Карлово, 1989); I-ва и II-ра награда от Национални прегледи на българската драма и театър; I-ва награда – Витягайченко в „Кон армия“; II-ра награда – Кацул в „Старчето и стрелата“. Награди на САБ за най-добър актьор за 2000 г. за (Жуков) в „Руска народна поща.
Поклон пред паметта му!
2 коментари
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