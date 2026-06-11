10 пловдивски зрелостници с пълни 100 точки на матурата по БЕЛ, ЕГ „Пловдив“ отново е лидер

135 абитуриенти са с над 95 точки, а представянето на випуск 2026 е най-силното за последните четири години



Общо 10 зрелостници от област Пловдив са постигнали максималните 100 точки на държавния зрелостен изпит по български език и литература тази година. Данните показват значително подобрение в сравнение с предходните години – през 2025 г. пълните отличници са били петима, а през 2023 г. не е имало нито един.

Матурата по български език и литература е положена от 4704 дванадесетокласници от Пловдив и областта, като представянето им е определяно като най-доброто за последните четири години.

Впечатляващ е и броят на зрелостниците с много високи резултати. 135 ученици са получили над 95 точки, което също се равнява на отличен успех, а 778 абитуриенти са завършили с оценка над 5,50. През миналата година те са били 664.

И тази година начело по успех на матурата по български език и литература застава Езикова гимназия „Пловдив“, чиито 267 зрелостници постигат среден успех 5,55.

На второ място се нарежда Математическата гимназия със среден резултат 5,53 сред 209 явили се ученици, а третата позиция е за Езикова гимназия „Иван Вазов“, където средният успех на 237 зрелостници е 5,47.

Наред с отличните резултати статистиката отчита и увеличение на слабите оценки. 441 зрелостници са получили оценка Слаб (2) на матурата по български език и литература и ще имат възможност да се явят на поправителната сесия през август. За сравнение, през миналата година двойките са били 316.

При втория държавен зрелостен изпит по избираем предмет отличните оценки са 158, а слабите – 88. Най-много ученици традиционно са избрали английски език – 1185 зрелостници, като 136 от тях са постигнали пълна шестица, а 17 са получили слаба оценка.

Добро представяне се отчита и при държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Близо 2000 ученици са се явили на тях, като 346 са завършили с отличен успех, а 156 ще се явят на поправителна сесия.

Резултатите очертават положителна тенденция за увеличаване на броя на отличниците в Пловдив и областта, като същевременно поставят акцент върху необходимостта от работа с учениците, които не успяват да покрият минималните изисквания на зрелостните изпити.