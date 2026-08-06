10 младежи от 14 до 17 г. са задържани за убийството на Младежкия хълм
Повдигат обвинения на петима от тях – 3 момчета и 2 момичета, които са участвали най-активно в побоя и гаврите над жертвата
10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за убийството на 37-годишния мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, съобщи репортер на Под тепето. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР, който тече в момента.
Както ви съобщихме по-рано днес Разследващите са разкрили убийството на Младежкия хълм.
По думите на наблюдаващия прокурор обвинения ще бъдат повдигнати на петима от задържаните – три момчета и две момичета, които са участвали най-активно в нападението. От тях 3 лица са под 16 години и две са над 16 години.
Припомняме, че делото е образувано за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс – умишлено убийство.
Според прокуратурата всички участници са нанасяли удари на жертвата и са се гаврили с него, като са занемали действията си.
По данни на разследващите младежите са примамили 37-годишния мъж за среща чрез интернет приложение. Уговорката е била за среща с 15-годишно момиче, което в действителност е било на 17 години, уточниха от прокуратурата. Според обясненията става дума за „група младежи, които се опитвали да се саморазправят с педофили„.
Камери заснели група от 10-15 тийнейджъри преди убийството на Младежкия хълм
При вчерашните действия по разследването са извършени множество претърсвания и изземвания. Днес са правени огледи и анализ на иззетите доказателства.
Обвиненията все още се конкретизират, но са свързани с квалификации за извършване на престъплението по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и по хулигански и сексуални подбуди, съобщи наблюдаващият прокурор.
За такива деяния законът предвижда от 5 до 12 години лишаване от свобода при лица навършили 16 г. и от 3 до 10 г. затвор за ненавършилите.
Очаквайте подробности.
3 коментари
Wow, this is such a shocking story about the youth involved in something so tragic. It reminds me of a close friend I lost years ago to gang violence. It’s heartbreaking how quickly life can spiral out of control—just like “Poor Bunny” addresses the darker sides of our society. Hope we can find better ways to support our young people!
A tragic case. Moments like this are a reminder to appreciate peace and take care of one another.
slope game
Копия на малоумните си родители.