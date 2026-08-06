10 младежи от 14 до 17 г. са задържани за убийството на Младежкия хълм

Повдигат обвинения на петима от тях – 3 момчета и 2 момичета, които са участвали най-активно в побоя и гаврите над жертвата

10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за убийството на 37-годишния мъж в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, съобщи репортер на Под тепето. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР, който тече в момента.

Както ви съобщихме по-рано днес Разследващите са разкрили убийството на Младежкия хълм.

По думите на наблюдаващия прокурор обвинения ще бъдат повдигнати на петима от задържаните – три момчета и две момичета, които са участвали най-активно в нападението. От тях 3 лица са под 16 години и две са над 16 години.

Припомняме, че делото е образувано за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс – умишлено убийство.

Според прокуратурата всички участници са нанасяли удари на жертвата и са се гаврили с него, като са занемали действията си.

По данни на разследващите младежите са примамили 37-годишния мъж за среща чрез интернет приложение. Уговорката е била за среща с 15-годишно момиче, което в действителност е било на 17 години, уточниха от прокуратурата. Според обясненията става дума за „група младежи, които се опитвали да се саморазправят с педофили„.

Камери заснели група от 10-15 тийнейджъри преди убийството на Младежкия хълм

При вчерашните действия по разследването са извършени множество претърсвания и изземвания. Днес са правени огледи и анализ на иззетите доказателства.

Обвиненията все още се конкретизират, но са свързани с квалификации за извършване на престъплението по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и по хулигански и сексуални подбуди, съобщи наблюдаващият прокурор.

За такива деяния законът предвижда от 5 до 12 години лишаване от свобода при лица навършили 16 г. и от 3 до 10 г. затвор за ненавършилите.

Очаквайте подробности.