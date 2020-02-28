Четирима души изведоха от Басейнова дирекция в Пловдив

Очаква се главният прокурор да дойде на място
Преди минути бе изведен един служител от сградата на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район в Пловдив от силите на реда. Мъжът бе качен в бус на полицията, по подобие на директорката Цветелина Кънева, която бе арестувана в понеделник. Още три жени също бяха изведени от дирекцията.
Кръстовището на улиците „Янко Сакъзов“ и „Жан Жорес“ е блокирано от автомобили на органите на реда.
Очаква се главният прокурор Иван Гешев да дойде на място.
902 коментари
Herkese merhaba, Casibom sitesi kullanıcıları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu domain adresini BTK engeli yüzünden tekrar güncelledi. Siteye ulaşım sorunu varsa doğru yerdesiniz. Güncel Casibom güncel giriş adresi şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka inceleyin. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpashabet Twitter