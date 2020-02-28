Четирима души изведоха от Басейнова дирекция в Пловдив

Очаква се главният прокурор да дойде на място
Преди минути бе изведен един служител от сградата на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район в Пловдив от силите на реда. Мъжът бе качен в бус на полицията, по подобие на директорката Цветелина Кънева, която бе арестувана в понеделник. Още три жени също бяха изведени от дирекцията.
Кръстовището на улиците „Янко Сакъзов“ и „Жан Жорес“ е блокирано от автомобили на органите на реда.
Очаква се главният прокурор Иван Гешев да дойде на място.
823 коментари
online pharmacies canadian
п»їLately, I was looking for Amoxicillin quickly and stumbled upon a reliable pharmacy. It allows you to order meds no script securely. If you have UTI, this is the best place. Discreet packaging available. More info: buy antibiotics no script. Good luck.
Hi! Check out an awesome resource to buy generics securely. This store offers huge discounts on all meds. For fast service, check it out: pharmacy online. Best regards.