Четирима души изведоха от Басейнова дирекция в Пловдив

Очаква се главният прокурор да дойде на място
Преди минути бе изведен един служител от сградата на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район в Пловдив от силите на реда. Мъжът бе качен в бус на полицията, по подобие на директорката Цветелина Кънева, която бе арестувана в понеделник. Още три жени също бяха изведени от дирекцията.
Кръстовището на улиците „Янко Сакъзов“ и „Жан Жорес“ е блокирано от автомобили на органите на реда.
Очаква се главният прокурор Иван Гешев да дойде на място.
516 коментари
ivermectin 5 mg pour on ivermectin Penn Ivermectin
https://uofmsildenafil.xyz/# sildenafil 50 mg cost
tops pharmacy: Cor Pharmacy – pharmacy store
https://corpharmacy.com/# Cor Pharmacy
canadian pharmacy online https://corpharmacy.xyz/# CorPharmacy
Buy generic 100mg Viagra online Viagra Newark Cheap generic Viagra