Четирима души изведоха от Басейнова дирекция в Пловдив

Очаква се главният прокурор да дойде на място
Преди минути бе изведен един служител от сградата на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район в Пловдив от силите на реда. Мъжът бе качен в бус на полицията, по подобие на директорката Цветелина Кънева, която бе арестувана в понеделник. Още три жени също бяха изведени от дирекцията.
Кръстовището на улиците „Янко Сакъзов“ и „Жан Жорес“ е блокирано от автомобили на органите на реда.
Очаква се главният прокурор Иван Гешев да дойде на място.
157 коментари
safe place to order meds UK: Uk Meds Guide – legitimate pharmacy sites UK
affordable medication Ireland online pharmacy ireland top-rated pharmacies in Ireland
online pharmacy ireland
best pharmacy sites with discounts: top rated online pharmacies – online pharmacy reviews and ratings
UkMedsGuide: Uk Meds Guide – best UK pharmacy websites
https://irishpharmafinder.shop/# trusted online pharmacy Ireland
cheapest pharmacies in the USA: buy medications online safely – SafeMedsGuide