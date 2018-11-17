Стефан Вълдобрев пристига в Пловдив за премиерата на “Далеч от брега” днес на Киномания

Класиката “Жълтата подводница” в 20.45ч. в Lucky Дом на киното

От 18.00 часа днес Киномания продължава с премиерата на филма на Костадин Бонев “Далеч от брега”. Специално, за да го представи на пловдивската публика в Lucky Дом на киното пристига Стефан Вълдобрев, който участва във филма наред с Пенко Господинов, Йоана Буковска-Давидова, Цветана Манева, Марий Росен, Мая Новоселска и Луиза Григорова-Макариев. Самият Вълдобрев ще гледа филма за първи път заедно с публиката, а накрая ще отговаря на въпроси.

Историята в този филм се е случила преди 40 години. Или преди 30… Някои хора твърдят, че невероятните неща, за които става дума във филма, могат да се случат и сега. Талантлив театрален режисьор е прогонен от столицата за две години. Той не знае за какво точно. Най-вероятно с поведението си нещо е раздразнил силните на деня. И е изпратен в малък провинциален театър, където иска да постави пиеса, обсебила мислите му. В тази пиеса се говори за хора, неотлъчно наблюдавани и живеещи в постоянен страх от наказание. Постепенно кошмарите от пиесата започват да се пренасят в живота на трупата…

От 20:45 часа всички меломани могат да се насладят на една истинска класика – анимацията на Джордж Дънинг “Жълтата подводница”. В един вълшебен свят шарената музикална страна Пепърландия е нападната от Сините Скръндзи, които налагат тишина и сивота. Лорд кметът изпраща диригента Фред на борда на една жълта подводница да потърси помощ. Подводницата засяда край Ливърпул. Там Фред се среща с „Бийтълс”, които се съгласяват да преминат през изпитанията по пътя и го придружават до Пепърландия. Щом започват да свирят, жителите постепенно си възвръщат цветовете и отблъскват силите на омразата и тъгата.

Живописен еквивалент на света на „Бийтълс”, верен на техния дух, “Жълтата подводница” е шедьовър, който се появява през 1968 г. като антология на всички анимационни техники.

