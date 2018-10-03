Спират процедурата за пасарелките, ще се проектира само ул. „4-ти януари“

И кметът не смята, че има проблем с прякото договаряне с фирмата на общинския съветник Цветелин Цоневски

Тотев: Калев е възложил на някои служители и те са поканили Цоневски без да знаят, че не може да го канят. Целта е да намерим някой, който да го проектира

Таня Грозданова

Най – вероятно главният инженер на общината Калев е възложил задачата на някой служител, който е поканил архитект Цоневски без да знае, че не може да го кани. Така кметът на Пловдив Иван Тотев коментира пред Под тепето казуса с обявената процедура за договаряне, без предварително обявление от Община Пловдив за проектиране на ул. „Четвърти януари“ и две пасарелки на булевардите „Кн. Мария Луиза“ и „Цариградско шосе“, с отправена покана към фирмата на общинския съветник от „Кауза Пловдив“ арх. Цветелин Цоневски.

„Отправена му е покана, тъй като в момента сме на вариант директно договаряне. Стигна се до тук, след като по тези три позиции в големия ЗОП за проектиране е нямало кандидати. Щом е нямало кандидати, трябва да минем на директно договаряне.“

Спираме процедурата за пасарелките и няма да сключим договор, заяви после градоначалникът.

„Ние имахме някакво желание да направим тези две пасарелки, тъй като от администрацията на район „Източен“ много се оплакваха, че все им чупят подлезите. За това, като ги спрем днес (бел. авт.: вторник,02.10.2018), най-вероятно няма въобще да ги пускаме. По-добре е да си правим подлезите. Това с пасарелките беше вариант от пролетта, когато „Източен“ пет пъти даваха пари за подлезите, тогава решихме, че ще ги затворим и ще правим надлези, но сега след 5-6 месеца, според мен въобще няма да правим пасарелките. Само „4-ти януари“ ще го пуснем за проектиране, за да го направим, тъй като улицата е част от проекта за многоетажния паркинг на ТЕЛК, затова са ги спряли основно за пасарелките щото няма да ги правим.“

Какво се случва с многоетажния паркинг?

В момента имаме договор за проектиране на многоетажния паркинг, вече получихме една идейна разработка, която в момента е на бюрото ми. Съоръжението ще е за 153 коли без подземно ниво. Затова я правим улицата , за да може да обслужва паркинга. Активно върви работата по проектирането му и се очаква се към края на ноември да бъде разгледан на Експертен съвет.

Г-н Тотев, след всичко, което казахте, официалният отговор който получихме от юристите на Общината, че още преди две седмици е прекратена тази поръчка, звучи меко казано нереално. Знаете, че има процедури, изисквания, срокове и т.н.

Мисля, че в момента разсъждавате от позицията „защо сте го направили това“. Никой не смята, че тук има някакви проблеми. Дори тази процедура по никакъв начин няма проблем да си я изкараме до края, ако човекът иска да проектира. В случая ако има писмо, че се отказва – да, ок. Прекратява се. Няма причини да се прекрати и преди две, и три седмици, тя може да си измине пътя и като имат право да си я направят.

Защо тогава в момента, в който искаме официален коментар има ли конфликт на интереси, ни отговарят с версията за прекратена процедура, като това не е вярно?

Не знам…

Може съвсем „елегантно“ да ми отговорят като г-н Титюков, например: няма конфликт на интереси, защото възложителят не е от Кауза Пловдив. Нищо, че в случая конфликтът произтича от факта, че Цоневски е общински съветник най-вече.

Аз не знам дали има или няма, това не ми е на мен работа, да ви кажа. Целта е да намерим някой, който да го проектира. Имайте предвид, че щом до сега никой не се явил, значи парите не им харесват.

53 000 не им харесват?

Ами, това е.