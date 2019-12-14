Скейт царство (ГАЛЕРИЯ)
Десетки фенове на градските ролкови спортове откриха първия в града закрит скейт парк
Първият в Пловдив закрит скейт парк бе открит днес. Десетки хлапета и техните родители, запалени младежи и вещи в ролковите градски спортове дадоха началото на проекта Скейт Парк Пловдив, реализиран от шестима ентусиасти. Комплексът се намира в складово помещение в близост до Стъкларския завод и се простира на площ от 380 квадратни метра. Феновете на екстремните спортове имат на разположение близо 15 уреда, подходящи за всякакви трикове с БМХ, кънки, скейт и тротинетки.
Много деца с каски, наколенки и налакътници се включиха в първите тренировки в парка, напътствани от един от шестимата двигатели на идеята. Бяха направени и атрактивни демонстрации на многофункционалната пирамида, както и екстремни скоци в басейна с дунапрен.
Преди началото на екшъна създателите на Скейт Парк Пловдив се представиха пред посетителите. Димитър Христакиев, Марио Ватралев, Георги Чингаров, Борис Ненов, Паолина Иванова и Мирослав Демирев разкриха, че са направили всичко дотук със собствени средства и усилия, но имат нужда от подкрепа, за да завършат напълно проекта. Амбициите им са той да се превърне в най-модерното съоръжение от този тип у нас. Но са необходими още около 70 хиляди лева. За да ги осигурят те ще събират дарения, ще търсят спонсори и партньори.
„Нужни са ни още доброволци, материали за новите уреди, мебели за зоната за почивка и газови печки. Изчислихме, че годишната издръжка на парка ще е 36 хиляди лева, като в тях влизат наема на склада и заплатите на хората, които ще работят тук. Базата ще се самоиздържа от посещения- 5 лева ще е входната такса на ден, а месечната карта е 50 лева”, обясниха ентусиастите, които седят зад Скейт Парк Пловдив.
Амбицията им е да осигурят алтернативна градска среда, комфортна и безопасна за всички целогодишно. Вярват, че новата база може да е домакин на големи международни и национални състезания и че ще спомогне за развитието на младите спортисти.
„ След близо 2 десетилетия чакане някой да ни осигури нужните условия и много обещания в тази посока, ние решихме да си осигурим сами, без общинско или друго финансиране. Писна ни”, допълниха авторите на проекта. Тя са пренесли всичките уреди от площад Съединение в новия скейт парк. Повечето от тях са били реставрирани, тъй като са били изпочупени от служители на Чистота през годините.
3 коментари
Общината да плаща за издръжка и поддръжка!!!
Милиони изхарчиха за едно откриване и една сцена, явно имат пари:)