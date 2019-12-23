Пловдивската група ТДК с нов албум за Коледа (ВИДЕО)

“Успех” – вторият албум е факт
Пловдивчаните от група ТДК пуснаха в интернет пространството втория си албум, озаглавен “Успех” точно в полунощ. Песните достигнаха вече официално до очакващите ги фенове, които могат да се сдобият с тях безплатно в интернет или да поръчат физическа касетка със записите.
Спомняте си, че създаването на албумa беше финансирано именно от последователите на групата, които подкрепиха краудфъндинг кампанията на ТДК, събирайки цели 168% от търсената сума в рамките на 40 дни. Неколцина от най-верните почитатели, допринесли за албума, вече имаха шанса да чуят музиката от “Успех” в специално камерно изпълнение на живо, състояло се в тайна локация, но за останалите от нас това се случва чак сега.
Колекцията от шест песни с обща продължителност 47 минути и 9 секунди е записана и миксирана в читалището на малко българско селце от канадския продуцент Джеси Гандър (Rain City Recorders) с помощта на екипа на Black Dolphin Productions, а мастерингът на финалния продукт е дело на носителя на награда “Грами” Алан Дъчес от студиото West West Side Music в Ню Йорк.
Музикално “Успех” се различава значително от първия албум на групата. Набляга се повече на психеделичното наслояване на китарни тонове и синтезирани звуци, инструменталът излиза напред за сметка на вокалите, които заемат ролята по-скоро на още един инструмент в общата картина. Композициите са по-дълги и разгърнати, разказващи частите на една обща история по начин, който неизбежно ангажира слушателя и го принуждава да обърне внимание на детайлите и да интерпретира чутото през собствената си призма.
От ТДК вече обявиха и официалното представяне на албума на живо, което ще се състои на 1-ви февруари на сцената на Централен Военен Клуб в София. Билети могат да се намерят в мрежата на билет.бг, като цената им е 15 лева предварително и 20 в деня на събитието. От групата призовават желаещите да се сдобият с места в залата възможно най-скоро, тъй като една четвърт от билетите са вече изчерпани.
Линкове към албума: Youtube
Spotify: https://cutt.ly/oreQGaq
Facebook: https://www.facebook.com/TurDomKean/
Instagram: https://www.instagram.com/theofficialtdk_dokolkotomoje/
Билети: https://cutt.ly/UreQHa2.
420 коментари
Grandpashabet giris adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz erisim icin Giris Yap Yuksek oranlar bu sitede.
Arkadaslar selam, bu populer site uyeleri icin k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi site domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle yine tas?d?. Siteye ulas?m problemi cekenler icin dogru yerdesiniz. Yeni Casibom giris adresi su an burada https://casibom.mex.com/# Paylast?g?m baglant? ile dogrudan siteye girebilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara sunulan hosgeldin bonusu f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir slot deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki açıklandı. Giremeyenler buradan devam edebilir Grandpashabet Yeni Adres
Grandpashabet giris adresi ar?yorsan?z iste burada. Sorunsuz erisim icin t?kla Grandpashabet Sorunsuz Giris Deneme bonusu burada.
Herkese merhaba, bu site oyuncuları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini tekrar güncelledi. Giriş sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan siteye erişim linki artık burada: Buraya Tıkla Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Bahis severler selam, Casibom oyuncular? ad?na k?sa bir paylas?m yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere bahis platformu domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle yine tas?d?. Erisim hatas? cekenler icin dogru yerdesiniz. Resmi siteye erisim adresi art?k paylas?yorum Casibom Kay?t Bu link uzerinden direkt hesab?n?za girebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere verilen yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. En iyi casino keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
химчистка обуви цена обувь химчистка услуги
сколько стоит квартира жк светский лес
Dostlar selam, bu site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini tekrar güncelledi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Çalışan Vay Casino giriş linki şu an aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Herkese merhaba, Casibom kullanıcıları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom domain adresini BTK engeli yüzünden sürekli güncelledi. Siteye ulaşım hatası yaşıyorsanız link aşağıda. Çalışan Casibom güncel giriş bağlantısı şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara sunulan freespin kampanyalarını mutlaka inceleyin. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.