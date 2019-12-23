Пловдивската група ТДК с нов албум за Коледа (ВИДЕО)

“Успех” – вторият албум е факт
Пловдивчаните от група ТДК пуснаха в интернет пространството втория си албум, озаглавен “Успех” точно в полунощ. Песните достигнаха вече официално до очакващите ги фенове, които могат да се сдобият с тях безплатно в интернет или да поръчат физическа касетка със записите.
Спомняте си, че създаването на албумa беше финансирано именно от последователите на групата, които подкрепиха краудфъндинг кампанията на ТДК, събирайки цели 168% от търсената сума в рамките на 40 дни. Неколцина от най-верните почитатели, допринесли за албума, вече имаха шанса да чуят музиката от “Успех” в специално камерно изпълнение на живо, състояло се в тайна локация, но за останалите от нас това се случва чак сега.
Колекцията от шест песни с обща продължителност 47 минути и 9 секунди е записана и миксирана в читалището на малко българско селце от канадския продуцент Джеси Гандър (Rain City Recorders) с помощта на екипа на Black Dolphin Productions, а мастерингът на финалния продукт е дело на носителя на награда “Грами” Алан Дъчес от студиото West West Side Music в Ню Йорк.
Музикално “Успех” се различава значително от първия албум на групата. Набляга се повече на психеделичното наслояване на китарни тонове и синтезирани звуци, инструменталът излиза напред за сметка на вокалите, които заемат ролята по-скоро на още един инструмент в общата картина. Композициите са по-дълги и разгърнати, разказващи частите на една обща история по начин, който неизбежно ангажира слушателя и го принуждава да обърне внимание на детайлите и да интерпретира чутото през собствената си призма.
От ТДК вече обявиха и официалното представяне на албума на живо, което ще се състои на 1-ви февруари на сцената на Централен Военен Клуб в София. Билети могат да се намерят в мрежата на билет.бг, като цената им е 15 лева предварително и 20 в деня на събитието. От групата призовават желаещите да се сдобият с места в залата възможно най-скоро, тъй като една четвърт от билетите са вече изчерпани.
Линкове към албума: Youtube
Spotify: https://cutt.ly/oreQGaq
Facebook: https://www.facebook.com/TurDomKean/
Instagram: https://www.instagram.com/theofficialtdk_dokolkotomoje/
Билети: https://cutt.ly/UreQHa2.
278 коментари
