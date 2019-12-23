Пловдивската група ТДК с нов албум за Коледа (ВИДЕО)

“Успех” – вторият албум е факт
Пловдивчаните от група ТДК пуснаха в интернет пространството втория си албум, озаглавен “Успех” точно в полунощ. Песните достигнаха вече официално до очакващите ги фенове, които могат да се сдобият с тях безплатно в интернет или да поръчат физическа касетка със записите.
Спомняте си, че създаването на албумa беше финансирано именно от последователите на групата, които подкрепиха краудфъндинг кампанията на ТДК, събирайки цели 168% от търсената сума в рамките на 40 дни. Неколцина от най-верните почитатели, допринесли за албума, вече имаха шанса да чуят музиката от “Успех” в специално камерно изпълнение на живо, състояло се в тайна локация, но за останалите от нас това се случва чак сега.
Колекцията от шест песни с обща продължителност 47 минути и 9 секунди е записана и миксирана в читалището на малко българско селце от канадския продуцент Джеси Гандър (Rain City Recorders) с помощта на екипа на Black Dolphin Productions, а мастерингът на финалния продукт е дело на носителя на награда “Грами” Алан Дъчес от студиото West West Side Music в Ню Йорк.
Музикално “Успех” се различава значително от първия албум на групата. Набляга се повече на психеделичното наслояване на китарни тонове и синтезирани звуци, инструменталът излиза напред за сметка на вокалите, които заемат ролята по-скоро на още един инструмент в общата картина. Композициите са по-дълги и разгърнати, разказващи частите на една обща история по начин, който неизбежно ангажира слушателя и го принуждава да обърне внимание на детайлите и да интерпретира чутото през собствената си призма.
От ТДК вече обявиха и официалното представяне на албума на живо, което ще се състои на 1-ви февруари на сцената на Централен Военен Клуб в София. Билети могат да се намерят в мрежата на билет.бг, като цената им е 15 лева предварително и 20 в деня на събитието. От групата призовават желаещите да се сдобият с места в залата възможно най-скоро, тъй като една четвърт от билетите са вече изчерпани.
Линкове към албума: Youtube
Spotify: https://cutt.ly/oreQGaq
Facebook: https://www.facebook.com/TurDomKean/
Instagram: https://www.instagram.com/theofficialtdk_dokolkotomoje/
Билети: https://cutt.ly/UreQHa2.
159 коментари
Студия дизайна https://bathen.rv.ua интерьеров и архитектурных решений. Создаём стильные, функциональные и гармоничные пространства. Индивидуальный подход, авторские проекты и внимание к деталям.
Туристический портал https://feokurort.com.ua для любителей путешествий! Страны, маршруты, достопримечательности, советы и лайфхаки. Планируйте отдых, находите вдохновение и открывайте мир вместе с нами.
Студия ремонта https://anti-orange.com.ua квартир и домов. Выполняем ремонт под ключ, дизайн-проекты, отделочные и инженерные работы. Качество, сроки и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Студия ремонта https://anti-orange.com.ua квартир и домов. Выполняем ремонт под ключ, дизайн-проекты, отделочные и инженерные работы. Качество, сроки и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Сайт о металлах https://metalprotection.com.ua и металлообработке: виды металлов, сплавы, технологии обработки, оборудование и новости отрасли. Всё для специалистов и профессионалов металлургии.
Главный автопортал страны https://nmiu.org.ua всё об автомобилях в одном месте! Новости, обзоры, советы, автообъявления, страхование, ТО и сервис. Для водителей, механиков и просто любителей машин.
Женский онлайн-журнал https://rosetti.com.ua о стиле, здоровье и семье. Новости моды, советы экспертов, тренды красоты и секреты счастья. Всё, что важно и интересно женщинам любого возраста.
Сайт о металлах https://metalprotection.com.ua и металлообработке: виды металлов, сплавы, технологии обработки, оборудование и новости отрасли. Всё для специалистов и профессионалов металлургии.
Мужской сайт https://rkas.org.ua о жизни без компромиссов: спорт, путешествия, техника, карьера и отношения. Для тех, кто ценит свободу, силу и уверенность в себе.
Ваш гид в мире https://nerjalivingspace.com автомобилей! Ежедневные авто новости, рейтинги, тест-драйвы и советы по эксплуатации. Найдите идеальный автомобиль, узнайте о страховании, кредитах и тюнинге.