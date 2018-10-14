Пловдивсака моделиерка доказва, че най-масовата дреха в света може да бъде уникална и да ви отличава

Денимът вече не е това, което беше

Соня Попова

Денимът може и да ви изглежда като нещо, което ще ви слее с тълпата и ще е перфектна част от базовия ви гардероб, но творецът върху плат ВаленTиноДес ще превърне всяка една скучна дреха в произведение на изкуството. В това се убеди екипът ни само за броени часове.

Дизайнерката е родом от Пловдив, а любимото и място в града под тепетата е Капана. Творческият ентуасиазъм често я спохожда точно тук, повлиян най – вече от пъстротата на тесните улички и от многообразието на персонажи, които се разхождат по тях. Голям почитател е на киното и литературата, а музиката на Ерик Клептън, Елтън Джон и Шаде най – често ѝ създава настроение и е повод за креативност.

Ярки шарки, цветни пръски, монограми и персонализирани надписи – няма нищо невъзможно, когато вдъхновението е стимул да сътвориш нещо уникално и отличително. Създадените, изпод майсторската игра с боите, произведения са за всички онези, които не се боят да се откроят и да заявят своя личен стил и почерк чрез дрехите, които носят.

Последните модни творения са инспирирани именно от атмосферата на най – новото споделено работно пространство в Капана – Cat and Mouse Coworking. Авторката спонтанно решава да ги брандира, защото прекравайки един ден в него, потънала в работа, открива, че и се иска да предаде това цветно настроение и на този, който ще носи дънките – бижута.

ВаленTиноДес вярва в това, че най-масовата дреха в света може да бъде уникална, индивидуална и да ви отличава.

Дизайнерката е наясно с щетите, които нанася текстилната индустрия на околната среда и свръх потреблението на дрехи. Тя знае, че всеки е пъхнал дълбоко в гардероба си един чифт дънки, които не са обличани от месеци, тъй като изглеждат като всички други. Това е поправим дефект, а превръщането им в бутикова дреха е страстта и таланта на твореца върху плат.

„Ако ви е писнало от скучния деним, дайте да го освежим,“ е любимият ѝ каламбур за това, което прави.