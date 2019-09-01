Парад на нациите събира 400 мото-туристи от 25 страни в Пловдив

Участниците ще се присъединят към честванията на 134-та годишнина от Съединението на България

250 мотоциклета, 400 души от минимум 22 европейски страни, Турция, Израел, Ливан ще се включат в седмата международна среща на мото-туристи в изцяло реновирания пловдивски хотел SPS. Организатор на събитието, което ще се проведе от 4 до 8 септември, е „Мото Клуб Златно Крило“. Сдружението е член на „Европейската Голд Уинг Федерация – GWEF” за собственици на култовия мотоциклет Хонда модел Gold Wing. Във GWEF участват 25 европейски страни с членска маса над 22 000 човека.

Ще организираме групови пътувания до национални и исторически места в региона, съобщи за медиите Ивайло Стефанов, президент на „Мото Клуб Златно Крило“. Той подчерта, че целта на срещата /наречена „треффен” сред мотористите/ е да се презентира Пловдивска област с нейните традиции, култура, бит, кухня и природа. Чрез такива събития се създават нови приятелства между Gold Wing-клубовете и отделните мото-туристи в страната и чужбина, популяризира се моделът Gold Wing на Honda като най-добрия мотор за мото-туризъм.

Нашето мнение е, че страната ни има нужда от повече мероприятия от този род, с участието на обикновените граждани на Европа, обединени в различни по интереси клубове. Те ще се превърнат в най-силната, истинска и достоверна рекламна кампания, от която се нуждаем, защото както знаем от „уста на уста” е най-добрата световна информационна агенция, убеден е Стефанов.

Участниците в „треффените” са предимно около и над средната възраст, бизнесмени и общественици, хора с достатъчно свободно време и финанси, практикуващи мото-туризъм. Стефанов подчертава, че това не е среща на рокери, а на мото-туристи от цяла Европа, които искат да опознаят България.

В програмата са включени посещения на Асенова крепост и Бачковския манастир, винарна „Загрей“, „Меката на мавруда“ – винзавод Асеновград, участие в бирения фест на Младежки хълм и на кулинарния фестивал „Пловдив Мези“ в парк Лаута, рок концерт в клуб „Полинеро“. На 6 септември от 19.30 часа започва светлинния мото парад, след който участниците ще се присъединят към честванията на 134-та годишнина от Съединението на България.

Любителите на мощните машини на две и три гуми от най-висок клас и луксозни екстри ще могат да ги разгледат и да се снимат с тях на паркинга на хотел SPS. Именно оттам на 7 септември от 11.30 часа ще потеглят мотористите за Парада на нациите по улиците на Пловдив. Крайната точка на шествието е площад „Стефан Стамболов“, където мото-туристите ще се включат в концерта „Български фолклор през очите на света”. Галавечерята с официално закриване на пловдивския „треффен” и връчване на награди ще бъде в ресторанта на хотел SPS.

През 2013 г. „Мото Клуб Златно Крило“ проведе първата международна среща на мото-туристи в София. През 2014 г. бе втората среща в Ахелой̆, 2015 г. в Банско, 2016 г. в Царево, 2017 г. отново в Ахелой, 2018 г. в Обзор.