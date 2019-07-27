Официално от Министерството: Спираме събарянето на склада, липсват документи

През декември е издадено предписание за запазване на фасадата, което нямаше да се спази от инвеститора

Без проект, според който сградата ще бъде запазена максимално, складът няма да се докосва, коментира Банов

Събарянето на бившия тютюнев склад на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“ в Пловдив се отлага до изясняване на обстоятелствата за неговото премахване и спазването на процедурите по Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство. Това съобщиха официално от Министерство на културата.

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата се самосезира в края на миналата седмица по повод изявления на представители на местната власт и медийни публикации, в които се посочва, че сградата ще бъде съборена изцяло.

Според протоколи и съгласувателни документи в Министерството на културата, комисия, създадена по чл. 73 от ЗКН, свикана със заповед на кмета на Община Пловдив, през декември м. г. е издала предписание за запазване на част от фасадата на сградата с архитектурните елементи и инструкции за демонтаж и укрепване.

При проверка на място експертите на Министерството на културата са открили проблем в документацията и са сезирали за това РДНСК и Община Пловдив. Предстои изготвянето и представянето на определена документация с оглед запазване напълно и частично на автентични елементи от сградата, която представлява значим период от историята на града и представител на тютюневата индустрия.

„Позицията на Министерството на културата е изразена от нашите експерти преди година в комисия по чл. 73 от Закона за културното наследство“, каза министърът на културата Боил Банов, който рано тази сутрин пристигна в Пловдив на мястото на сградата, обявена за разрушаване. Без да се покаже проект, който ще съхрани максимално тази сграда – няма да се събаря, каза министър Боил Банов пред журналисти. Спирам събарянето емоционално, ако трябва ще го спрем и физически, допълни той. Аз съм този, който в момента е длъжен да опазва културното наследство и го правя със сърце и съвест. Събарянето в този момент е незаконосъобразно, коментира министърът на културата.

Министър Боил Банов обясни, че сградата – Тютюневият склад на Сточна гара в Пловдив – не е недвижима културна ценност, но в същото време е част от групова културна ценност в историческата зона на града „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“ и е важна за структурирането на ансамбъла.

Тази сграда е важна за града, за нас и за нашите деца. За да бъде разрушена, трябва първо да бъде направен проект, който да покаже идентичността на сградата и да бъде запазено в оригинал това, което е строено за времето. Никой, който е тръгнал да възстановява сгради и е представил проект за това – не сме го спрели. Напротив – помагаме, коментира той.