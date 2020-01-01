Момче е първото бебе на 2020 година в Пловдив

Първото бебе за Новата 2020 година е изплакало в най-голямата болница в Южна България. То се е родило една минута след полунощ – 0.01 часа, по нормален път в АГ клиника на УМБАЛ,,Свети Георги”.
Новината съобщи дежурният екип: д-р Ямаков, д-р Владов, д-р Стоянова – неонатолог и акушерките Гергана Иванчева и Шенгюл Рамдан, в социалната мрежа Facebook.
Момченцето ще носи името Райчо. То е и първото родено бебе през настоящата година на територията на цялата страна. Късметлията ще получи като подарък една кметска заплата от близо 1500 лв., след като в навечерието на Нова година кметът на Пловдив Здравко Димитров обеща да дари едно свое възнаграждание за първото новородено дете в града.
Бебето и майка му Анка се чувстват добре. То е дошло на бял свят 5 седмици по-рано с тегло от 2,270 кг и 45 см дължина. Според лекарите от УМБАЛ „Свети Георги“ адаптацията му върви добре.
7 коментари
Завиждливи и прости българи сте вие детето говорите лошо за хората аз сам майката на Райчо и гледам какви помияри сте гнусни и противни това дете днес е на 6 години и е много по умен и уважителен от всяко българско дете вие просто сте срам за България само това мога да ви кажа.
Как не можахте едно българче да покажете, а не бай мангал отново!
Ами не раждаме, кой ни е виновен. Само се оплаквам. И не е, че нямаме – егоисти станахме и искаме да ни е лесно. Смених е си приоритетите – да богатвем да се отрупваме с вещи, коли, да показваме стандарт, да имаме едно дете и да му изсипем рога на изобилието и от него слаби резултати…
На колко години е майката? Да не се окаже, че Зико поощрява педофилията.
Райчо – кръстено на слънцето. Хубаво име, нека детето е живо и здраво, другото е вятър, днес го има, утре го няма.
Усетиха те зикич. Нали в Столипиново те нарекоха свой бащица.Хайде сега давай заплатата на цигането. Иначе да е живо и здраво , но след 20 години ще сме първата циганска държава в света.
Не момче, а ходещ боклук!!!