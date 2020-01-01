Момче е първото бебе на 2020 година в Пловдив

Първото бебе за Новата 2020 година е изплакало в най-голямата болница в Южна България. То се е родило една минута след полунощ – 0.01 часа, по нормален път в АГ клиника на УМБАЛ,,Свети Георги”.

Новината съобщи дежурният екип: д-р Ямаков, д-р Владов, д-р Стоянова – неонатолог и акушерките Гергана Иванчева и Шенгюл Рамдан, в социалната мрежа Facebook.

Момченцето ще носи името Райчо. То е и първото родено бебе през настоящата година на територията на цялата страна. Късметлията ще получи като подарък една кметска заплата от близо 1500 лв., след като в навечерието на Нова година кметът на Пловдив Здравко Димитров обеща да дари едно свое възнаграждание за първото новородено дете в града.

Бебето и майка му Анка се чувстват добре. То е дошло на бял свят 5 седмици по-рано с тегло от 2,270 кг и 45 см дължина. Според лекарите от УМБАЛ „Свети Георги“ адаптацията му върви добре.