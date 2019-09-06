Много политици и единици граждани на тържествения молебен за Съединението

И под купола на храма цареше предизборно разединение
Иво Дернев
Много политици и единици редови миряни присъстваха на тържествения молебен за Съединението на Княжество България с Източна Румелия в катедралния храм Св. Богородица тази сутрин. И под купола на храма, в празничния ден, се усети предизборното разединение.
Всички политически сили, които имат амбиции да управляват Пловдив след края на октомври, се бяха разделили на групи. Видимо от двете страни на барикадата застанаха основните конкуренти на предстоящия местен вот- ГЕРБ и патриотичната коалиция.
Областният управител и кандидат за кмет Здравко Димитров, настоящият градоначалник Иван Тотев и отборът на управляващата партия бяха застанали отдясно в храма. Срещу тях бе другият сериозен претендент за кметския стол Славчо Атанасов, заедно с обявените вчера кандидати за районни кметове и целият предизборен екип на НФСБ и ВМРО.
В група бяха и народните представители от БСП, заедно със сочения за фаворит за кандидат за кмет от социалистическата партия Николай Радев.
44 коментари
Grandpasha giris adresi laz?msa dogru yerdesiniz. Sorunsuz erisim icin Grandpasha Giris Deneme bonusu burada.
Matbet güncel adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı için tıkla: Matbet Canlı maçlar burada. Arkadaşlar, Matbet son linki açıklandı.
Matbet guncel adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz icin t?kla: Matbet Guvenilir mi Canl? maclar bu sitede. Arkadaslar, Matbet son linki ac?kland?.
Matbet TV giris linki ar?yorsan?z iste burada. Mac izlemek icin t?kla: https://matbet.jp.net/# Canl? maclar burada. Gencler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.