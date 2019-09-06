Много политици и единици граждани на тържествения молебен за Съединението

И под купола на храма цареше предизборно разединение
Иво Дернев
Много политици и единици редови миряни присъстваха на тържествения молебен за Съединението на Княжество България с Източна Румелия в катедралния храм Св. Богородица тази сутрин. И под купола на храма, в празничния ден, се усети предизборното разединение.
Всички политически сили, които имат амбиции да управляват Пловдив след края на октомври, се бяха разделили на групи. Видимо от двете страни на барикадата застанаха основните конкуренти на предстоящия местен вот- ГЕРБ и патриотичната коалиция.
Областният управител и кандидат за кмет Здравко Димитров, настоящият градоначалник Иван Тотев и отборът на управляващата партия бяха застанали отдясно в храма. Срещу тях бе другият сериозен претендент за кметския стол Славчо Атанасов, заедно с обявените вчера кандидати за районни кметове и целият предизборен екип на НФСБ и ВМРО.
В група бяха и народните представители от БСП, заедно със сочения за фаворит за кандидат за кмет от социалистическата партия Николай Радев.
118 коментари
online pharmacy: BajaMed Direct – progreso mexico pharmacy online
https://indogenericexport.shop/# muscle relaxers over the counter
pharmacy orlando US Meds Outlet п»їcanadian pharmacy online
antispasmodic medication: methocarbamol robaxin – over the counter muscle relaxers that work
mexico rx: progreso mexico pharmacy online – BajaMed Direct
muscle relaxer medication: methocarbamol dosing – tizanidine medication
Nausea Care US: ondansetron – zofran side effects
Nausea Care US: Nausea Care US – Nausea Care US