Липсата на толерантност по пътищата, неправилното паркиране и клошарите са бичовете за Пожарната

Проблемът с пожарите е в самото общество – 2/3 от тях са в жилищни сгради

Ние нямаме ден на отворените врати, защото при нас е винаги отворено, твърди директорът на РДПБЗН – Пловдив

Таня Грозданова

Комисар Георги Мангараков е директор на РДПБЗН – Пловдив от ноември 2018-а година, след спечелен конкурс. Той е роден на 8 февруари 1964 г. в Асеновград. Завършил е висшето си образование във Факултет ПБЗН към Академия на МВР.

В Министерство на вътрешните работи е от 1990 година. Започва професионалната си реализация като инспектор във II-ра РСПБЗН Пловдив и от 2015 г. до спечелването на конкурса я оглавява. С него разговаряме в деня на връчването на наградите от Областния етап на Националния конкурс „Пожарникар на годината – 2018“.

Широко дискутирана е темата за малките противопожарни автомобили Ивеко. След инцидента от миналата година, при който загина ваш колега, какво мислите по темата? Има ли нещо, което може да се предприеме в посока безопасност на вашите служители?

Още следствените органи не са се произнесли по въпроса. Установи се , че няма спирачен път, но следствените органи още не могат да кажат какво точно се е случило. Може би нещастно стечение на обстоятелствата. Имаше голям порой, може би да става въпрос и за аква планинг, защото там е завой с обратен вираж, мостът е точно в най-ниската част на пътя…

Няма указание тези автомобили да се спрат от движение. В Главна дирекция анализират тези ситуации, тъй като и в Западна Европа има такива инциденти и то при спокойно движение и маневри в дворовете на службите.

За сега това , което можем да направим и момчетата го знаят е такъв тип автомобили се карат с много по-високо внимание.

Какво означава това, те бързат на пожар?

Съобразно атмосферните условия и тези на пътя, въпреки че отиваме на пожар. Да, караме бързо, но и съобразно условията.

Ние имаме време на излизане от гаража 45 сек, но време на пристигане никой не може да каже.

Ремонтирана ли е тази кола, върната ли ви е, или още стои в следствието?

Не, тя стои на определено от следствието място. Едва ли ще се върне някога. Тя просто не може да се отремонтира, защото има непоправими щети в каросерията и оборудването.

Това означава, че още сте с един автомобил по-малко?

Да, но ние имаме достатъчно. Този беше дислоциран във Втора районна служба, където има още три автомобила, с него бяха 4. Липсата му не намаля ефективността, тъй като екипажите управляват два автомобил. За толкова има личен състав.

Доколко новите жилищни комплекси отговарят на изискванията за безопасност. Преди време имахте проблеми с влизането в Оазисите?

Като началник на Втора служба съм се занимавал с този въпрос, нещата са ми до болка познати. Проблемът не е в самия жилище нкомплекс Оазис, а в негово стопанисване. Стана така , че сградите са изградени по предварително одобрени проекти, съобразени с наредбата за противопожарна безопастност при строителството. Проблемите започнаха със стопанисването и отделната продажба на паркоместа. Тоест там всеки паркира където намери. Стана така, че осигурените проходи към комплексите, които са със стандартната широчина 4,5 метра по Наредба, пред и след тях има паркирани коли.Паркираха и пред хидрантите вътре в комплексите. Ако някой е паркирал нормално, друг пред него. Находчиви паркират между скобите, тези със скобите пък си слагат допълнителни планки .Така през миналото лятото с Първо районно направихме среща с домоуправителите и им казахме „Ще горите живи! Няма как да дойде пожарна до вас.“ Тогава със съдействието на полицията се взеха мерки. Поне на пътя със завоя към Оазиса като минавам виждам вече не паркират.

Освен неправилното паркиране, срещате ли толерантност от другите шофьори на пътя?

Не, категорично няма толерантност. Виждат автомобил със специален режим на движение и няма култура да се освободи лентата. Има и случаи, в които карат след нас, за да ползват скоростната лента.

Трябва да отбележа и нещо друго, въпреки че нашите водачи управляват автомобили със специален режим на движение, истината е, че са глобявани постоянно.

Клошарите са много голям бич в нашата дейност. Това е болестно състояние.

Другата истина е, че проблемът с пожарите е в самото общество. Статистиката при нас показва, че 2/3 от тях са в жилищни сгради, по-малко от 1/3 в промишлени обекти. Средно на сдемица имаме по3-4 пожара в комини на жилища.

Всеки един гражданин трябва сам да пази имота си от пожар. Първо сам трябва да се пази. Защо? Пожарната не може да осъществява превантивна дейност в жилищата на хората, по закон това не ни е вменено. Ние можем да осъществяваме контрол и проверки в такива сгради само срещу писмен сигнал, подчертавам писмен от институция или гражданин, че има проблеми.

Какво искате да кажете на хората?

Ние нямаме ден на отворените врати, защото при нас е винаги отворено. Всеки е добре дошъл да пита и да разгелда.

Когато се срещам с хора им давам винаги два чисто лични и професионални съвета. Първият е: оборудвайте си жилищата с пожарогасител. Един двукилограмов прахов струва 20 лева. Пожарогасителят е най-ценната вещ в едно жилище. Защото когато имаш пожарогасител може да изгасиш пожара, ако го хванеш на време.

Второ – застраховайте си жилищата срещу бедствия. За мен е необяснимо как може да дадеш за застраховка на автомобила 200-300 лева, а не може за застраховка срещу пожар 100-150 за година. Единствено ако сте застраховани може да получите някакво обещетение.