Кючук Париж се вдига на протест

Жители на Южен твърдят, че строителни дейности на МБАЛ ”Св. Пантелеймон” ги ощетяват (ГАЛЕРИЯ)



С изграждането на ограда по западната граница на имота на болницата жителите на квартала са лишени от ползваните досега места за паркиране, които и без това са недостатъчни в момента

Гражданите на Пловдив, живеещи в район Южен, на ул. Пере Тошев с №№ 93, 99, 101, 103 и 105, организират протест в четвъртък – 28.02.2019 г. от 8:00 часа. Те недоволстват срещу строителни дейности, извършвани по поръчка на ръководството на МБАЛ ”Св. Пантелеймон” ЕООД по границите между частния на болницата имот на бул.“Никола Вапцаров“ № 9 и съседния общински такъв.

Ето какво споделят за притесненията си живущите в съседните два жилищни блока на номера 93 и 99.

„С изграждането на ограда по западната граница на имота на болницата ние живущите сме лишени от ползваните досега места за паркиране, които и без това са недостатъчни в момента. Освен това, предвид отстоянията, на които се извършват строителните дейности, притесненията ни са, че разстоянието между новостроящата се ограда на болницата и блоковете е прекалено малко и не може да изпълнява противопожарните си цели. В случай на евентуален пожар, източната част на тези два блока е недостъпна за противопожарен автомобил, тоест всички апартаменти с източно изложение – към терена на болницата, са застрашени в случай на пожар.“

Съседите им, живущите в блока на ул. „Пере Тошев“ №№ 105, 103 и 101, твърдят следното:

„Извършените към момента подготвителни действия – очертаване на южната граница на имота и предстоящото изграждане на ограда (според публикации в медиите), се извършва по такъв начин, че в частния имот на болницата попада съществуващата в момента улица пред блока, заедно с изградената в нея инфраструктура – В и К инсталация, отводнителна шахта, Разпределително табло с газоснабдителна инсталация, посредством което се захранват с газ прилежащите жилищни блокове. Освен, че по този начин живущите на посочените адреси в голямата си част остават без възможност за паркиране, също така хората са притеснени от факта, че изградената от години улици, която би следвало да е публична общинска собственост, сега изведнъж се оказва частна собственост и изградената от общината и ползвана в момента подземна инфраструктура се оказва в частен имот според извършеното маркиране?!“

Засегнатите от строителните дейности кючукпарижани са наели адвокат адвокат Атанас Петров, станал популярен като адвоката на екскмета Славчо Атанасов. Чрез него те са изпратили жалби до: Дирекция за национален строителен контрол, РО НСК – ПЛОВДИВ и районния кмет на Южен Борислав Инчев.

До момента нямаме отговор, твърдят хората от квартала. Те са поканили на протеста и ответните срани в спора – кмета на район Южен и управителя на МБАЛ ”Св. Пантелеймон”.