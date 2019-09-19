АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеКултураНовини

Космически кораб се приземява на Братската могила

Летящата чиния каца на 21 септември, ще остане на място поне седмица

Космически кораб планира приземяване в Западен Пловдив на 21 септември около 19:00 часа. Артистичната интервенция е част от художествения проект В е ч е н, продуциран в рамките на резидентната програма АДАТА на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Артистичната намеса е игра със съществуващия монумент „Братска могила“, открит през 1974 г., на 30-годишнината от 9-то септемврийския преврат или т.нар. Социалистическа революция. Върху паметника с помощта на многоцветна светлина и звук ще „кацне“ космически кораб.

Летящата чиния ще остане на място поне седмица и ще бъда видима само след залез. Все още не е ясно, колко дълго ще остане, за това всеки може да се присъедини към откриващото събитие, кулминацията на което ще бъде специално трансгалактическо парти. Пловдивските диджеи denitza & sayulke ще забавляват гостите, а дрескодът също е космически.

Паметникът на Братската могила е модернистична версия на тракийска могила. Висок е 23 м и е с диаметър 90 м. Автори на проекта са арх. Любомир Шинков, арх. Владимир Рангелов и скулпторът проф. Любомир Далчев.

Проектът е реализиран в  партньорство с Район Западен, РИМ-Пловдив и Каменица.

Линк към фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/746619025778289/?event_time_id=746619045778287

Камила Шейнох – визуален артист, живее и работи във Варшава, Полша. Работата й е съсредоточена към практики на изкуство в публично пространство, и по-конкретно инсталация, скулптура и художествена интервенция. Работи в различни градове, сред които Варшава, Осло, Белград, Бирмингам, Киев, Орхус, Сеул, Вашингтон. Завършва „Скулптура“ в Академията за изящни изкуства във Варшава (2005) и Социална политика във Варшавския университет. През 2008 г. завършва Публично изследване и практики в изкуството в Холандския художествен институт. През 2007 г. получава стипендия от Министерството на културата и националното наследство на Полша, а през 2008 г. – едногодишна стипендия на швейцарското правителство за художествено развитие в Швейцария. Нейните проекти са реализирани в сътрудничество с институции като Център за съвременно изкуство „źaźnia” (Гданск), Studio Gallery (Варшава), Incheon Art Platform (Южна Корея), Smithsonian American Art Museum във Вашингтон, Европейска столица на културата Вроцлав 2016.

