Как е издадено разрешение за строеж на нова сграда на Сточна гара на старейшината Константин Георгиев?

Зам.-председателят на ОбС Пепа Деведжиева пита кмета: Има ли двоен стандарт в разрешенията за строеж за общински съветници?
Новата сграда е без гаражи и без подсигурени паркоместа
Питане до кмета има ли двоен стандарт в издаването на разрешения за строеж, когато става дума за общински съветници, внася зам.-председателката на Общинския съвет Пепа Деведжиева. Става дума за новата сграда на ъгъла на булевардите „Христо Ботев“ и „Цар Борис Трети Обединител“ – в началото на ул. „Богомил“, сред чиито собственици е съветникът от Кауза Пловдив, партньор на ГЕРБ в управлението на града, Константин Георгиев. Въпросната постройка няма гаражи, няма и подсигурени паркоместа в непосредствена близост.
„Проблемът с местата за паркиране е особено остър в Пловдив, затова не би следвало да се одобрява строежът на нови сгради, в които не са предвидени гаражи и не са подсигурени паркоместа за дълъг период от време. Още повече че нормативни ограничения за подобно нещо са заложени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии на Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, мотивира се Девдежиева.
При това положение за нея е трудно обяснимо как е издадено разрешението за строеж на тази сграда. Затова и настоява да получи отговор на въпросите около одобряването на строителната документация и има ли двоен стандарт при прилагането на нормативната уредба, когато става дума за редови граждани и за общински съветници, защото на много пловдивчани се отказва преустройство на сгради, ако не е подсигурено паркомясто. И понеже в наредбата има вратичка за ползването на чужди паркинги, Деведжиева задава и още един въпрос. „Смятате ли, че посочването на частен паркинг в съседство е реална алтернатива, като е ясно, че всеки собственик на подобен паркинг утре може да реши на построи нещо друго на терена?”, гласи той.
Деведжиева очаква писмен отговор на поставените въпроси.
Бялата сграда, нали? Изключително красива, архитектът не ми е известен. Но първо той е задължен да осигури необходимите паркоместа. Не инвеститорът, за когото няма никакви изисквания да познава закона, да има обща култура и дори елементарна почтеност. Архитектът, той отговаря. И архитектите в надзорната фирма, прибрала парите за доклада за “съответствие”. И общинските архитекти, затворили очите си. Е, сега да му мисли, ако има скакво, инвеститорът. Дали ще намери балами да му изкупят апартаментите. А мястото също е лошо, не става за живеене. Жалко, сградата е красива.
Посочване на паркинг в съседство не е законно. Паркирането трябва да е в имота по закон. А как е издадено разрешението е ясно!