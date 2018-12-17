Как е издадено разрешение за строеж на нова сграда на Сточна гара на старейшината Константин Георгиев?

Зам.-председателят на ОбС Пепа Деведжиева пита кмета: Има ли двоен стандарт в разрешенията за строеж за общински съветници?

Новата сграда е без гаражи и без подсигурени паркоместа

Питане до кмета има ли двоен стандарт в издаването на разрешения за строеж, когато става дума за общински съветници, внася зам.-председателката на Общинския съвет Пепа Деведжиева. Става дума за новата сграда на ъгъла на булевардите „Христо Ботев“ и „Цар Борис Трети Обединител“ – в началото на ул. „Богомил“, сред чиито собственици е съветникът от Кауза Пловдив, партньор на ГЕРБ в управлението на града, Константин Георгиев. Въпросната постройка няма гаражи, няма и подсигурени паркоместа в непосредствена близост.

„Проблемът с местата за паркиране е особено остър в Пловдив, затова не би следвало да се одобрява строежът на нови сгради, в които не са предвидени гаражи и не са подсигурени паркоместа за дълъг период от време. Още повече че нормативни ограничения за подобно нещо са заложени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии на Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, мотивира се Девдежиева.

При това положение за нея е трудно обяснимо как е издадено разрешението за строеж на тази сграда. Затова и настоява да получи отговор на въпросите около одобряването на строителната документация и има ли двоен стандарт при прилагането на нормативната уредба, когато става дума за редови граждани и за общински съветници, защото на много пловдивчани се отказва преустройство на сгради, ако не е подсигурено паркомясто. И понеже в наредбата има вратичка за ползването на чужди паркинги, Деведжиева задава и още един въпрос. „Смятате ли, че посочването на частен паркинг в съседство е реална алтернатива, като е ясно, че всеки собственик на подобен паркинг утре може да реши на построи нещо друго на терена?”, гласи той.

Деведжиева очаква писмен отговор на поставените въпроси.