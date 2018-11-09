Какво да правим в Пловдив през уикенда (09-11.11)
Този уикенд парти настроението е гарантирано – шотове текила и авторски коктейли, съчетани с диско ритми, клубен денс, фънк, рап и рок
9 ноември
PEPO at BALLY CLUB
Този петък гост на клуб „Бали“ е добре познатият от феновете на електронната сцена и един от най-уважаваните диджеи и успешни продуценти в България – Pepo.
Pepo е от типа продуценти, които обичат да внедряват нови и нови техники в създаването на музика и винаги да усъвършенства собствената си отличима линия, която изненадва публиката по най-добрия начин.
Клуб „Бали“
21 часа
Jammin’ Friday
Подготовката за уикенда в Groove Music&Art ще включва качествени питиета в приятна обстановка, с музикално оформление от клубен денс, диско, фънк, рап, рок, електроника и още, и още… поднесено в един хибриден сет от винили до MIDI контролери. Да излъскаме пода от танци!
Groove Music&Art
21 часа
Black Bush Review
В петък бар „Фабрик“ ни кани да разгледаме отблизо едно от ирландските съкровища, а именно Black Bushmills, като същата вечер в бара ще гостуват момичетата на чичо Буш, които ще ни засипят с добро настроение и награди.
Бар „Фабрик“
19 часа
Spiritual Grooves | Teddspark & Ezotek
Този уикенд бар „Пощата“ ни кани на по питие в компанията на Teddspark & Ezotek, които ще ни разведат из дебрите на електронната музика.
Бар „Пощата“
21 часа
Apartment 101 at Kanape
След повече от година отсъствие, част от култовия екип на apartment101 се събира отново в бар Канапе. Този петък ще се опитаме да пресъздадем отново апартаментската магия с познати лица: зад бара Георги Мухчиев, Ивайло Тасев (познат по-добре като другаря Тасев) и една от любимите ни стюардеси Невена. Зад пулта са музикалния директор Stan и един от най култовите хора в пловдивския нощен живот – Стоян A.K.A Yours Truly! Експлозивно в Kanape Lounge (до камината във втората зала) ще гърмят Pikebass & Krembo, които са се наточили мощно за тази петъчна вечер посветена на apartment101.
KANAPE – Vibrant Media
20 часа
10 ноември
Krekhaus на живо в Пловдив
„Момчета и девойки, идваме в Пловдив да порисуваме акорди без озаптение и без задръжки. Георги Велинов, Матей Христосков, Явор Милчев и Явор Недев ще направят това, което могат най-добре – малка нощна музика, шаманска шизофрения и следконцертно озарение.
Този път ще има и мърч – дискове, тениски и чанти #такасеправело“
Пост-културна сцена
21.30 часа
Билети: 6 лв. на предварителна продажба, както и на самата дата и място. Билети могат да се намерят в мрежата на Bilet.BG и онлайн. Билети ще се продават и на входа.
960 коментари
