Илия Кирчев- от Агробизнесбанк, през ББР до Община Пловдив

Кариерата на банкера започва при брокерите през 1995г., след което оглавява клоновете на Юробанк и ПИБ
Известният пловдивски банкер Илия Кирчев от днес е част от екипа на Здравко Димитров. Той е и най-изненадващото ново лице сред вицетата на градоначалника, тъй като идва от сферата на сериозните финанси, за да поеме общинската икономика, здравеопазването,екологията и управлението на отпадъците.
Кирчев е магистър по „Финанси“ от УНСС. Кирчев прохожда в банковия сектор още във времето на брокерите и тяхната Агробизнесбанк. Кариерата му започва там през 1995г. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на „Алианц Банк България“. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в „Ейч Ви Би Банк Биохим“. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на „Юробанк България“, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на „Първа инвестиционна банка“ АД.
През 2014г. Илия Кирчев зае един от най-ключовите постове в бранша в България- той стана е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българска банка за развитие. Това се случи с решение на Надзорния съвет на финансовата институция.
Днес той призна, че вече е в частния бизнес. „Имам желанието да помогна на града си. Банковият сектор вече не е привлекателен”, обяви днес Илия Кирчев.
