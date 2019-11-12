Илия Кирчев- от Агробизнесбанк, през ББР до Община Пловдив

Кариерата на банкера започва при брокерите през 1995г., след което оглавява клоновете на Юробанк и ПИБ
Известният пловдивски банкер Илия Кирчев от днес е част от екипа на Здравко Димитров. Той е и най-изненадващото ново лице сред вицетата на градоначалника, тъй като идва от сферата на сериозните финанси, за да поеме общинската икономика, здравеопазването,екологията и управлението на отпадъците.
Кирчев е магистър по „Финанси“ от УНСС. Кирчев прохожда в банковия сектор още във времето на брокерите и тяхната Агробизнесбанк. Кариерата му започва там през 1995г. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на „Алианц Банк България“. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в „Ейч Ви Би Банк Биохим“. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на „Юробанк България“, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на „Първа инвестиционна банка“ АД.
През 2014г. Илия Кирчев зае един от най-ключовите постове в бранша в България- той стана е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българска банка за развитие. Това се случи с решение на Надзорния съвет на финансовата институция.
Днес той призна, че вече е в частния бизнес. „Имам желанието да помогна на града си. Банковият сектор вече не е привлекателен”, обяви днес Илия Кирчев.
755 коментари
п»їJust now, I came across a great resource regarding generic pills from India. It covers WHO-GMP protocols for generic meds. In case you need Trusted Indian sources, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine home delivery. Might be useful.
п»їTo be honest, I came across an interesting resource regarding safe pharmacy shipping. The site discusses FDA equivalents on prescriptions. If anyone wants Trusted pharmacy sources, visit this link: п»їvisit. Cheers.
п»їTo be honest, I discovered an interesting guide about buying affordable antibiotics. It covers CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for cheaper alternatives, check this out: п»їwebsite. It helped me.
п»їActually, I discovered a great report concerning Indian Pharmacy exports. It covers the manufacturing standards for ED medication. For those interested in factory prices, visit this link: п»їindian pharmacy paypal. Worth a read.
For those looking to save on pharmacy costs, I recommend checking this report. The site explains shipping costs. Good deals found here: п»їpolkcity.us.com.