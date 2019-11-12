Илия Кирчев- от Агробизнесбанк, през ББР до Община Пловдив

Кариерата на банкера започва при брокерите през 1995г., след което оглавява клоновете на Юробанк и ПИБ
Известният пловдивски банкер Илия Кирчев от днес е част от екипа на Здравко Димитров. Той е и най-изненадващото ново лице сред вицетата на градоначалника, тъй като идва от сферата на сериозните финанси, за да поеме общинската икономика, здравеопазването,екологията и управлението на отпадъците.
Кирчев е магистър по „Финанси“ от УНСС. Кирчев прохожда в банковия сектор още във времето на брокерите и тяхната Агробизнесбанк. Кариерата му започва там през 1995г. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на „Алианц Банк България“. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в „Ейч Ви Би Банк Биохим“. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на „Юробанк България“, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на „Първа инвестиционна банка“ АД.
През 2014г. Илия Кирчев зае един от най-ключовите постове в бранша в България- той стана е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българска банка за развитие. Това се случи с решение на Надзорния съвет на финансовата институция.
Днес той призна, че вече е в частния бизнес. „Имам желанието да помогна на града си. Банковият сектор вече не е привлекателен”, обяви днес Илия Кирчев.
308 коментари
indian pharmacy india pharmacy online medicine india
canadadrugpharmacy
best online pharmacies Canada to USA canadian pharmacy online Doctor North Rx
list of canadian pharmacies online
best 10 online pharmacies
Dr Meds Advisor doctor recommended Mexican pharmacy doctor recommended Mexican pharmacy
online pharmacies canadian
verified Indian drugstores: Dr India Meds – DrIndiaMeds