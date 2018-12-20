Жителите на Труд инициират референдум за централата за биогаз

ВАС е постановил Сдружението „Бъдеще за село Труд“ да се конституира като страна по делото на Община Марица срещу РИОСВ-Пловдив

Зам.-председател на ДСБ Радан Кънев пое защитата на Сдружението

В селото очакват експерти от Европейската комисия по петициите

Таня Грозданова

Следващата стъпка, която жителите на Труд, недоволни от обгазяването и замърсяването на инсталацията за биогаз в селото, е да инициират референдум за това да има ли в землището на населеното място ценрала за топло и електроенергия от биоторове. Това съобщи днес зам.-председателят на Сдружението „Бъдеще за село Труд“ Станимир Тончев в Пловдив. Той, заедно с председателят на сдружението с нестопанска цел Галина Тошева и Йордан Иванов – председател на ДСБ-Пловдив и член на националното ръководство на партията дадоха пресконференция по темата.

Галина Тошева разказа за решението на Висшия административен съд да се конституира гражданското сдружение като страна по делото на Община Марица срещу РИОСВ-Пловдив. Тошева благодари от името на жителите на Труд на Радан Кънев, тъй като зам.-председателят на ДСБ е приел да представлява Сдружението в съдебния спор. За днес след обяд е насрочено заседание по делото в Пловдивския административен съд. В казуса администрацията на съседната община застана на страната на гражданите и обжалва решение на Екоинспекцията в Пловдив, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда за планирано разширяване на централата за биогаз в селото.

„Познавам проблема още от предишното Народно събрание.Имал съм няколко срещи с хората от Труд оттогава. Очевидно е, че съществува сериозен проблем и той не е само във факта, че всички камиони с токсични товари преминават през цялото населено място. Добре е, че ръководството на Община Марица осъзна сериозността на проблема, освен с отровите и с шумовото и ароматното замърсяване, от страна на оператора. Дори само последните две са достатъчен фактор за несъществуването на централата според закона. Големият проблем, който касае всички ни, е бездушието и способността на институциите се стремят и да доказват законността на една очевидно вредна дейност,“ коментира Радан Кънев.

Сдружението продължава да настоява за оставката на директора на РИОСВ – Пловдив Стефан Шилев, както и за оставките на министрите Порожанов и Димов, напомни Йордан Иванов – председател на ДСБ-Пловдив и член на националното ръководство на партията.

Според Галина Тошева доц. Шилев продължава да прикрива реалната обстановка с обгазяването на Труд от централата.

По думите на адвоката на Сдружението, има икономическа зависимост от страна на проверяващите органи.

„Вероятно инвеститорите в завода са икономическите „стимулатори“ на отговорните институции, след като само заради шум и миризми, за много по-малко замърсяване на околната среда хиляди ресторанти в страната са затворени,“ каза Радан Кънев.

Евродепутатът Светослав Малинов е съдействал на Сдружението „Бъдеще за село Труд“ като е подал петицията им в комисията по петициите към Европейския парламент – това е едно от малкото звена, което работи бързо и ефективно, и може да доведе до конкретни резултати, смятат от организацията.

„Централата за биогаз в село Труд е казус, който повече от две години Сдружението с нестопанска цел държи много високо в публичното пространство и тъй като много хора омаловажават казуса, поради това че става въпрос за село, държа да подчертая, че село Труд е по-голямо от повече от половината общини в България като жители. С неподаването на оставките, особено на министрите, управляващите настъпиха гражданите по опашката, така към този сигнал за село Труд има присъединени още два за също такива проблемни централи в страната – от Нова Загора и Царевец,“ допълни Йордан Иванов.

След трите петиции и сигнали до ЕП и комисията от инициативни комитет и Сдружението очакват в началото на следващата година в Труд да дойдат инспектори от комисията на проверка.