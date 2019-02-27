Диана Добрева: Открихме нови земи с „Одисей”

Драмата създаде съвършено нов театрален свят с мегаспектакъла си, чиято премиера е тази вечер

Това бе най-сложният процес, който съм имала досега в кариерата си, заяви режисьорът на представлението

Кръстю Кръстев: Осъществихме проект, който ще бъде рубикон в развитието на Драматичен театър- Пловдив

Иво Дернев

Дойде денят! Денят на „Одисей”, заяви днес с гордост, очакване и нескрит ентусиазъм директорът на Драматичен театър- Пловдив Кръстю Кръстев, часове преди премиерата на мегаспектакъла „Одисей”. Довечера пловдивската публика ще види за първи път мащабната продукция, върху която Драмата работи вече шести месец. И за която мечтае от пет години. Спектакъл, концентрирал цялата енергия на културната институция. Представление, което обещава да е един от най- ярките творчески процеси в театралния живот на България в последните 25 години.

Днес ще видите резултата от един огромен труд, от едно огромно усилие на театъра. Осъществихме последната най-голяма мечта, близо пет години след като тя се роди. Минахме през огромни съмнения, подеми и падения, трудности и радости. Доволен съм, че осъществихме проект, който ще бъде рубикон в развитието на Драматичен театър- Пловдив. Проверихме възможностите си, капацитета си, моженето, таланта, ентусиазма си. Близо 250 души дадоха най-добрата енергия от себе си, за да го има „Одисей”. От много години не съм се чувствал така удовлетворен, защото си доказахме, че в днешно време е възможно да преодолеем този рубикон, не скри вълнението пред медиите във фоайето на Драмата Кръстю Кръстев.

Той дебело подчерта, че „Одисей” се случва в Европейската столица на културата, с голямата подкрепа на фондация „Пловдив 2019” и допълни, че създаването на спектакъла е само първият етап от осъществяването на голямата мечта на театъра. Вторият е пътуването. Следва да го покажем не само в цяла България, а и в Европа. Но първо е Пловдив. Можем гордо да застанем пред нашата велика публика и да заявим „Това го направихме за вас”, каза още Кръстю Кръстев.

Припомни, че всяка дума в текста, всяка нота, всяко визуално решение и всеки жест на сцената е създаден тук, в пловдивския театър.

А лудостта в този процес създаде Диана Добрева. Роди се наше дете, което е много истинско и обичано. Горд съм, че всички повярвахме в едно- че потенциалът на Драматичен театър- Пловдив е огромен и всички трябва да мечтаем за още по-големи дела, допълни директорът на Драмата.

Това бе най-сложният процес, който съм имала досега в кариерата си. Има много нови неща и средства, които не познавах до този момент. Открихме нови земи. Процесът изумително много приличаше на пътуване. Корабът на това пътуване бе Драматичен театър- Пловдив, а вятърът в платната бе фондация „Пловдив 2019”, каза режисьорът Диана Добрева и благодари за подкрепата на Светлана Куюмджиева и Гина Кафеджиян от ОФ-то, участващи в пресконференцията.

Ако искаме културните институции да надскочат себе си, само това е пътят, по който това ще стане- с изключителна проверка на състоянието на самата институция. Виждат се огромните възможности за творческа и финансова колаборация между община и културните институции. Пловдив може да произведе оригинални културни продукти, които да правят силно впечатление и да показват, че сме на едно изключително европейско равнище, каза драматургът Александър Секулов. Той допълни, че това, което публиката ще чуе от сцената, е трети вариант на текста му, който е равностойно дело между него и режисьора Диана Добрева.

Имахме много тъмни бездни, но се оттласнахме към високи върхове. Днес излизам в светлина от този процес. Надявам се и хората да излязат така от салона на театъра. Ние три месеца се затворихме в залата и не излязохме от нея. 12-часови репетиции. Този проект е извън човешките възможности и е плод на крайна отдаденост на абсолютно всички, които участваха в него, каза Добрева.

Тя благодари дясната си ръка- хореографът Деян Георгиев, на Петя Диманова за изумителната музика, и на автора на сценографията и костюмите Мира Каланова, която е направила чудеса. И, разбира се, на първоизточникът в създаването на „Одисей” Александър Секулов, както и на Кръстю Кръстев, като го посочи за причината за най-красивите й мигове в последните три години.

Създадохме съвършено нов театрален свят. На сцената ще видите нов театрален език. Благодаря на невероятните актьори. Радвам се, че те издържаха и са живи, усмихна се Диана Добрева. И заяви, че усеща по кожата си, че този спектакъл ще продължи да пътува и да триумфира така, както му се полага.

Ще видите само циферблата на часовника на сцената. Зад него се крие огромния му механизъм. Отзад е втори спектакъл. Благодарна съм за това, че без никакъв компромис задно направихме всичко, което изпроектирах като сценография и костюми, над 90 на брой. Декорът е най-голямата ми гордост, каза Мира Каланова.

Беше като един много дълъг ден. Моята цел бе да видим на сцената едни свободни хора, които могат всичко, обясни хореографът Деян Георгиев.

Разбирането за Европейска столица на културата от гражданите е доста повратно. Това не е просто един афиш, а е дълъг път, процес. Това, което ние правим тук, ще има отражение дълго след това. Длъжни сме да го покажем навън. Вече имаме разговори с Атина и Сибиу, и това е само началото. Колкото и голям град да е Пловдив, той е малък за мащабите на нашето представление , даде заявка за голямо континентално пътуване на спектакъла Валери Кьорлински, административен ръководител на проекта „Одисей”. Ние сме част от Европейска столица на културата и силно се гордеем с това, подчерта той.

„Одисей” е Европейска столица на културата- с всички уроци, с предизвикването на собствените възможности, с обединяването на всички ресурси, с невидимия механизъм зад видимата сцена, допълни го артистичният директор на „Пловдив 2019” Светлана Куюмджиева. И допълни, че „Одисей” е крайъгълен камък в програмата на Европейска столица на културата.

Кръстю Кръстев се поклони на актьорите, които ще видим довечера на сцената. В България има толкова млади хора, които с цялата си душа съществуват за тази своя работа. Изключително отдадени на работата, изключително талантливи. България няма от какво да се страхува с такива хора, каза оптимистично на финал Кръстев.

ОДИСЕЙ

по Омир

автор Александър Секулов

режисьор Диана Добрева

сценография и костюми Мира Каланова

музика Петя Диманова

хореография Деян Георгиев

музика на живо Янис Пантазис

видео дизайн Петко Танчев

асистент-сценограф Габриела Кърджилова

плакат Георги Вачев (фотограф) и Явор Димитров (дизайн)

Участват:

Константин Еленков, Стилиян Желязков, Добрин Досев, Алексей Кожухаров, Ивайло Христов, Симеон Алексиев, Ивана Папазова, Елена Кабасакалова, Маргита Гошева, Тодор Дърлянов, Радина Думанян, Троян Гогов, Деян Георгиев, Петър Дочев, Диана Спасова, Василена Винченцо, Калоян Трифонов, Димитър Банчев, Венелин Методиев, Георги Богданов, Румен Драганов, Мария Сотирова, Боряна Братоева, Патриция Пъндева, Славена Зайкова, Биляна Георгиева, Аделина Желязкова, Надежда Колева, Йоана Кирчева, Таня Стоунс, Пламена Божилова, Красимир Василев, Стилиян Стоянов, Георги Сиркатов, Атанас Апостолов, Валери Георгиев, Павел Сапунджиев

В спектакъла са използвани стихове от Кавафис, Сеферис и Иван Методиев.

„Одисей” е проект на Драматичен театър-Пловдив, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Спектакълът е в сътрудничество с Националния театър на Гърция, включени са музикантът и композитор Янис Пантазис и режисьорът Тео Абазис.

Проектът е съфинансиран от ОФ „Пловдив 2019“ и „КЦМ 2000 Груп“ АД.