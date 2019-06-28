Деца в Стамболийски убиха щъркел
Бруталната постъпка потресе градчето
РИОСВ – Пловдив съобщава, че хубавото в случая е, че другият родител се грижи за двете малки щъркелчета
Ден, след като убийство на куче разтересе Раковски, в друг град в областта хората изпаднаха в шок заради убит от деца щъркел.
Историята ви припомняме тук – Жена обеси куче на дърво в Раковски (Снимка 12+)
Експерти от РИОСВ – Пловдив незабавно извършиха проверка по сигнал, подаден на „зеления телефон“ за убит от деца щъркел. Това се е случило в кв. „Партизанин“ на гр. Стамболийски в близост до гнездото на птицата, което е върху електрически стълб. В него са останали две малки щъркелчета.
Обнадеждаващото в случая е, че за тях полага грижа другият родител, който продължава да ги храни. Екоекспертите са взели решение да оставят малките птици на грижите на оцелелия си родител вместо да ги отнемат от него и да ги изпращат в Спасителен център. Мотивът им е, че вариантът да бъдат оставени в естествената си среда ще е по-добър за развитието им.
Гражданите на града са възмутени от бруталната постъпка. Те следят осиротелите малки и информират РИОСВ – Пловдив за случващото се, като изпращат и снимки.
Проверката беше направена съвместно с еколога на община Стамболийски. От общината ще следят за състоянието на птиците и ще са в постоянна връзка с РИОСВ – Пловдив, като екоинспекцията има готовност да се намеси в случай на необходимост. Районното управление на МВР – Стамболийски е образувала преписка и ще извърши следствени действия по случая.
Припомняме, че белият щъркелът (Ciconia ciconia) е приоритетен за опазване вид, защитен на територията на цялата страна. Законът за биологичното разнообразие забранява улавянето и убиването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.
1 325 коментари
Arkadaslar, Grandpashabet son linki ac?kland?. Adresi bulamayanlar su linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Matbet guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. Sorunsuz icin t?kla: https://matbet.jp.net/# Canl? maclar bu sitede. Gencler, Matbet yeni adresi ac?kland?.
Matbet TV giriş linki lazımsa işte burada. Sorunsuz için: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar bu sitede. Gençler, Matbet bahis yeni adresi açıklandı.
Matbet giriş adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı için: Matbet İndir Yüksek oranlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet yeni adresi belli oldu.
Herkese merhaba, bu site oyuncular? icin onemli bir duyuru paylas?yorum. Malum site adresini yine degistirdi. Erisim sorunu yas?yorsan?z panik yapmay?n. Yeni Vaycasino giris adresi art?k burada: Vay Casino Apk Paylast?g?m baglant? ile direkt siteye erisebilirsiniz. Lisansl? casino keyfi icin Vay Casino dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.