Деца в Стамболийски убиха щъркел
Бруталната постъпка потресе градчето
РИОСВ – Пловдив съобщава, че хубавото в случая е, че другият родител се грижи за двете малки щъркелчета
Ден, след като убийство на куче разтересе Раковски, в друг град в областта хората изпаднаха в шок заради убит от деца щъркел.
Историята ви припомняме тук – Жена обеси куче на дърво в Раковски (Снимка 12+)
Експерти от РИОСВ – Пловдив незабавно извършиха проверка по сигнал, подаден на „зеления телефон“ за убит от деца щъркел. Това се е случило в кв. „Партизанин“ на гр. Стамболийски в близост до гнездото на птицата, което е върху електрически стълб. В него са останали две малки щъркелчета.
Обнадеждаващото в случая е, че за тях полага грижа другият родител, който продължава да ги храни. Екоекспертите са взели решение да оставят малките птици на грижите на оцелелия си родител вместо да ги отнемат от него и да ги изпращат в Спасителен център. Мотивът им е, че вариантът да бъдат оставени в естествената си среда ще е по-добър за развитието им.
Гражданите на града са възмутени от бруталната постъпка. Те следят осиротелите малки и информират РИОСВ – Пловдив за случващото се, като изпращат и снимки.
Проверката беше направена съвместно с еколога на община Стамболийски. От общината ще следят за състоянието на птиците и ще са в постоянна връзка с РИОСВ – Пловдив, като екоинспекцията има готовност да се намеси в случай на необходимост. Районното управление на МВР – Стамболийски е образувала преписка и ще извърши следствени действия по случая.
Припомняме, че белият щъркелът (Ciconia ciconia) е приоритетен за опазване вид, защитен на територията на цялата страна. Законът за биологичното разнообразие забранява улавянето и убиването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.
1 256 коментари
Hi guys, Just now discovered a reliable Mexican pharmacy for affordable pills. If you are tired of high prices and want cheap antibiotics, this store is the best option. Fast shipping plus secure. Link is here: https://pharm.mex.com/#. Thank you.
Hi guys, Lately found a reliable online source to buy medication. For those seeking and want meds from Mexico, this site is a game changer. No prescription needed plus very reliable. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Stay healthy.
To be honest, Just now found a great website to save on Rx. If you are tired of high prices and want affordable prescriptions, Pharm Mex is a game changer. Fast shipping and very reliable. Visit here: mexican pharmacy online. Good luck!
Greetings, I just stumbled upon a great online drugstore to buy generics. For those looking for ED meds cheaply, this store is worth checking. It has wholesale rates to USA. More info here: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. Pulu kartД±nД±za tez kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їPin Up Azerbaijan yoxlayД±n.
CanlД± casino oynamak isteyenler iГ§in rehber niteliДџinde bir site: п»їcanlД± casino siteleri Nerede oynanД±r diye dГјЕџГјnmeyin. EditГ¶rlerimizin seГ§tiДџi bahis siteleri listesi ile rahatГ§a oynayД±n. Detaylar linkte.