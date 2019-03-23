Вяра и Надежда. И любов помежду им – историята на една майка

Вяра е на 29 години, когато със съпруга й се разделят и тя остава сама в отглеждането на дъщеря си
Екипът на Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив и помогна, за да не се раздели с новороденото си бебе
Вяра е на 29 години, когато със съпруга й се разделят и тя остава сама в отглеждането на дъщеря си. Като всяка млада жена, макар и след разочарованието от първия й брак, мечтае за връзка с щастлив край – семейство и дом, в който да отгледа детето си в любов и разбирателство.
След раздялата, Вяра и дъщеря й заживяват при майката на Вяра – Мария. Трите бързо свикват да живеят заедно, Вяра си намира работа близо до вкъщи и бавно, но уверено започва да подрежда живота си. На работното си място често я заговаря по-възрастен мъж – по нейни думи „галантен“ и „истински джентълмен“. Постепенно чувствата помежду им се разпалват все повече и повече. Двамата се разбират, той й помага в грижите за дома, за детето. Показва й как да живее спокоен живот и да се наслаждава на всичко, което притежава.
Когато майката на Вяра разбира за връзката й с Димитър, споделя своето нежелание дъщеря й да общува и да бъде с човек, който е по-голям от самата нея. Влюбена, Вяра отказва да послуша майка си, отношенията им се влошават и Мария решава да замине за чужбина.
След заминаването на майка й, Вяра разбира, че очаква дете, плод на любовта й с Димитър, дете, което ще заличи горчивите спомени от предишния брак. Щастието й, обаче, е помрачено, когато Димитър я напуска – отказва да се грижи за дете на неговата възраст, не може да повярва, че е негово.
Страх започва да обзема Вяра – ще се справи ли сама? Времето минава, но не лекува – любовта й към Димитър не стихва. Самотна, отчаяна без подкрепа, без работа. Вяра…остава без вяра, без надежда. Без любов. Тогава от социалните мрежи научава за екипа на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив и веднага се свързва със специалистите ни.
Наш социален работник от “Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ се среща с Вяра в дома й почти на момента, в който разбираме за трудностите й. Говори с нея, съветва я, опитва се да й вдъхне увереност, да я подкрепи, за да не се откаже от детенцето, което съвсем скоро щеше да се появи на бял свят.
И наистина, няколко седмици по-късно се появи Надежда – да, с идването на Надежда, руса, сионеока и красива, се върна и надеждата в сърцето на Вяра. Веднага след изписването от болницата предоставихме дрешки, памперси, адаптирано мляко, козметика, нова детска количка за малката госпожица. Продължихме да подкрепяме и мама Вяра, която след раждането все още беше много тревожна и изплашена. В продължение на 1 година помагахме на майката в грижите за двете й момиченца, рамо до рамо с нея преживявахме всички трудности, малки и големи. И така с всеки изминал ден тя ставаше все по-уверен и уверен родител. Страхът изчезна.
С наша подкрепа и с любовта на мама и по-голямата й сестричка, Надежда днес расте в среда на спокойствие, пълноценна грижа и внимание. А за да е пълно щастието, осъзнал грешката си, татко й Димитър се върна, прие я, Вяра му прости и сега двамата заедно се грижат за малкото си семейство. А баба Мария, макар и отдалеч, редовно глези момиченцата с красиви дрешки и други подаръци.
„Да повярваш, че има изход от безизходицата, да съумееш да подкрепиш по този начин майка, която не познаваш – това е невъзможно. Но вие ми показахте, че има надежда, че има вяра, че има добри хора, които вярват в мен,“ споделя с благодарност Вяра.
304 коментари
Herkese merhaba, Casibom üyeleri adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere site adresini BTK engeli yüzünden sürekli güncelledi. Giriş hatası varsa doğru yerdesiniz. Güncel Casibom giriş adresi şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden direkt hesabınıza girebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen freespin fırsatlarını mutlaka inceleyin. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Casibom doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Grandpashabet giriş adresi lazımsa işte burada. Sorunsuz erişim için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Herkese selam, Vay Casino kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini yine değiştirdi. Giriş hatası varsa panik yapmayın. Güncel Vay Casino giriş linki şu an aşağıdadır: Giriş Yap Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Herkese selam, Vaycasino oyuncular? ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi Vaycasino adresini tekrar degistirdi. Erisim sorunu varsa panik yapmay?n. Cal?san siteye erisim adresi su an asag?dad?r: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile vpn kullanmadan hesab?n?za girebilirsiniz. Lisansl? casino deneyimi icin Vay Casino dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar temenni ederim.